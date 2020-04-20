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Антикризисные меры ,  
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Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки

Минэкономразвития разработало план подачи заявлений компаниями о господдержке, поскольку стресс-тестирования оказалось недостаточно. Чтобы получить помощь от государства, нужно отказаться от выплаты дивидендов и вознаграждений
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий для компаний из списка системообразующих, чтобы получить господдержку. У РБК есть копия письма первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича, описывающее последовательность действий, которое он направил в Минтранс 15 апреля. Его получение РБК подтвердили в пресс-службе Минтранса.

Аналогичные письма Минэкономразвития должно было направить и в другие отраслевые ведомства, которых правительство обязало вести перечни системообразующих предприятий, одобренные правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга и аппарат Белоусова.

Для выбора кандидатов на господдержку Минэкономразвития с банками и другими профильными ведомствами запустило стресс-тестирование стратегических компаний. Однако, как следует из письма Бабича в Минтранс, при анализе результатов проведенных тестов невозможно оценить потребность компаний в господдержке — как ее формы, так и объема. Поэтому Минэкономразвития разрабатывает проект порядка принятия решения о господдержке компаний из перечня системообразующих, а также последовательность действий для тех, кто на нее претендует.

Согласно письму Бабича, претендент на господдержку должен:

  • подать заявление профильному министерству и Минэкономразвития, указав в нем причины обращения;
  • подписать согласие на отказ от господдержки в случае принятия решения о выплате дивидендов, увеличения оплаты труда работников и выплаты дополнительных вознаграждений менеджменту в текущем финансовом году;
  • приложить результаты стресс-тестирования, а также анализ финансового положения без учета господдержки и с учетом в запрашиваемом объеме;
  • подготовить материалы о проведении мероприятий по оптимизации операционных расходов и расходов на обслуживание долга, состава имущества и расходов на его содержание.

На заседании 17 апреля правительственная комиссия под председательством Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в этих списках представлены промышленность и сельское хозяйство, есть большой блок от Минэнерго, а в конце этой недели будут рассмотрены и другие отраслевые списки. Общее число системообразующих компаний во всех отраслевых перечнях может составить 1–1,1 тыс., сообщил министр. Но попадание в перечень не означает доступа к деньгам, предупредил Решетников. Общий объем возможной господдержки компаний не раскрывался.

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По словам Решетникова, если Минэкономразвития понимает, что у предприятия и кредитных организаций все способы нормализации деятельности исчерпаны, «тогда уже действительно выходит государство, у нас есть для этого инструментарий, в том числе госгарантии, субсидирование процентных ставок». Для этой работы была сформирована межведомственная комиссия, оперативный штаб которой станет центром сбора всех запросов о поддержке компаний, сообщила пресс-служба министерства.

Отказ от выплаты дивидендов и дополнительного вознаграждения менеджменту в обмен на помощь государства — это разумный компромисс, поскольку речь идет о фактически бесплатной помощи, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Банки при докапитализации, например, вводили ограничения на бонусы и фонд оплаты труда на несколько лет, указывает он.

Отдельные вопросы вызывает то, как компания сможет выплачивать премиальную часть зарплат и как госкомпании продолжат платить дивиденды в бюджет, замечает Худалов. То есть некоторая доработка требований все же нужна, но в целом подход представляется разумным, отметил он. Тот факт, что поддержка системно прорабатывается, оставляет надежды на то, что потери крупного бизнеса из-за кризиса удастся частично компенсировать, заключает эксперт.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: господдержка бизнеса
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