Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки

Минэкономразвития разработало план подачи заявлений компаниями о господдержке, поскольку стресс-тестирования оказалось недостаточно. Чтобы получить помощь от государства, нужно отказаться от выплаты дивидендов и вознаграждений

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Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий для компаний из списка системообразующих, чтобы получить господдержку. У РБК есть копия письма первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича, описывающее последовательность действий, которое он направил в Минтранс 15 апреля. Его получение РБК подтвердили в пресс-службе Минтранса.

Аналогичные письма Минэкономразвития должно было направить и в другие отраслевые ведомства, которых правительство обязало вести перечни системообразующих предприятий, одобренные правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга и аппарат Белоусова.

Для выбора кандидатов на господдержку Минэкономразвития с банками и другими профильными ведомствами запустило стресс-тестирование стратегических компаний. Однако, как следует из письма Бабича в Минтранс, при анализе результатов проведенных тестов невозможно оценить потребность компаний в господдержке — как ее формы, так и объема. Поэтому Минэкономразвития разрабатывает проект порядка принятия решения о господдержке компаний из перечня системообразующих, а также последовательность действий для тех, кто на нее претендует.