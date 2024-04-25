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«Интерфакс» узнал о планах продлить продажу валютной выручки сразу на год

«Интерфакс»: продажу валютной выручки экспортерами могут продлить сразу на год
С октября 2023 года крупнейшие экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Власти решили продлить это требование сразу на год, сообщил «Интерфакс»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, как ожидается, будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года, сообщили источники «Интерфакса», близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Один из собеседников агентства уточнил, что принципиальное решение по этому поводу уже согласовано и принято.

С октября прошлого года крупнейшие экспортеры (их список не был опубликован) обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Требование было введено на фоне падения курса рубля. Оно коснулось 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства и Минфина.

Ранее на этой неделе источники «Ведомостей» сообщили, что власти решили продлить требование по продаже валютной выручки до конца 2024 года. Bloomberg в конце января писал о планах российских властей бессрочно продлить продажу валютной выручки.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Изначально мера была рассчитана на полгода — до 30 апреля, однако 23 января в правительстве выступили за ее продление, отметив ее эффективность: к этому моменту доллар торговался менее чем по 90 руб. (на 25 апреля доллар торгуется по цене 92,13 руб.)

Центробанк при этом не увидел «весомых оснований» для продления требования. «Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», — поясняли в ЦБ.

В то же время Минфин поддержал продление меры. «При этом Минфин рассмотрит и доработает схему возврата выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении», — заявили в ведомстве.

В Кремле сочли решение о продлении требования о продаже валютной выручки прерогативой правительства. Президент Владимир Путин до этого говорил, что эта мера является временной. В декабре 2023 года глава государства отмечал, что она уже сыграла свою роль, повлияв на курс рубля.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Анна Гальчева
валютная выручка продажа валютной выручки экспорт
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«Ведомости» узнали о решении продлить продажу валютной выручки
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