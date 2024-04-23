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«Ведомости» узнали о решении продлить продажу валютной выручки

«Ведомости»: власти решили продлить продажу валютной выручки экспортерами
С октября 2023 года крупнейшие экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Власти решили продлить это требование до конца года, пишет издание
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Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Власти решили продлить требование по продаже валютной выручки до конца 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, источник, близкий к правительству, а также на собеседника, близкого к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

С октября прошлого года крупнейшие экспортеры (их список не был опубликован) обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Требование было введено на фоне падения курса рубля. Оно коснулось 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Мера должна была действовать до 30 апреля.

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Фото:Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в январе предложил продлить обязательство по валютной выручке до конца года. Он отмечал, что мера доказала свою эффективность: в начале этого года курс доллара отошел от пиковых значений осени и находился на уровне около 90 руб. С ним согласился Минфин, отметив, что механизм «помог стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке», и назвав продление обоснованным. «При этом Минфин рассмотрит и доработает схему возврата выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении», — говорили в ведомстве.

ЦБ в то же время не увидел весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки, так как эффект для курса от этой меры был меньшим, чем эффекты от стоимостного роста экспорта и от проводимой денежно-кредитной политики.

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Фото:Shutterstock

Вплоть до недавнего времени не было окончательного решения о продлении требования, рассказал изданию близкий к правительству источник. Как уточнил близкий к РСПП собеседник, бизнес в то же время рассчитывает, что с властями удастся договориться о более коротких сроках действия меры или об ее смягчении.

В январе один из присутствовавших на встрече Владимира Путина с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов пожаловался, что бизнес должен платить штраф в 30% при несвоевременном возврате валютной выручки, что вынуждает поставлять товары только по предоплате и исключает возможность продаж с отсрочкой платежа. «Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — сказал тогда Путин.

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Елена Чернышова
валютная выручка экспортеры
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