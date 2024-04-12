В ФНС отчитались о росте числа валютных нарушений на 360%

В 2023 году количество выявленных ФНС нарушений валютного законодательства выросло в 4,6 раза. В 2022 году действовал мораторий на проверки в сфере валютного контроля, и именно этим эксперты объясняют такой рост с низкой базы

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Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2023 году выявила 74,4 тыс. нарушений валютного законодательства — это в 4,6 раза больше, чем годом ранее (в 2022-м исходя из этих показателей было выявлено 16,2 тыс. нарушений). Такие данные приводятся в презентации ведомства об итогах работы за 2023 год, которую изучил РБК. Резко выросло и число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения — в 3,1 раза, до 79,7 тыс., следует из презентации. Тем не менее этот показатель оказался существенно ниже, чем в 2021 году (тогда было возбуждено 92,4 тыс. дел). РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

Почему количество нарушений валютного законодательства резко возросло в 2023 году с низкой базы предыдущего года — в материале РБК.

Валютный контроль санкционного времени

По итогам 2023 года ФНС оценила результативность проведения проверок соблюдения валютного законодательства в 99,8%, следует из презентации налоговой. Объем взысканных штрафов в материалах не приводится, но указано, что эффективность взыскания штрафов в 2023 году — 117,8% (в 2021 и 2022 годах было 100%).

Рост числа дел и выявленных нарушений валютного законодательства в 2023 году вызван прежде всего мораторием на проведение проверок соблюдения валютного законодательства, который действовал с 1 июня по 31 декабря 2022 года, поясняет советник практики налоговых споров МЭФ LEGAL Александр Овеснов. В течение 2022 года налоговые органы могли проводить проверки только в отношении нарушений с истекающим сроком давности (он составляет два года) либо проверять соблюдение «санкционных» норм, установленных указами президента (так называемые специальные экономические меры в ответ на санкции — об обязательной репатриации экспортерами валютной выручки и сделках с резидентами недружественных стран).

Заметно выросшие показатели 2023 года по количеству выявленных нарушений и возбужденных административных дел могут быть следствием «отложенного эффекта» по тем нарушениям, которые были совершены незадолго до введения моратория на проверки или в период его действия, солидарен руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев. Таким образом, то, что могло быть выявлено в 2022 году (но не было выявлено из-за моратория), попало в периметр проверок за 2023 год.

В 2022 году действовал еще один мораторий — на привлечение к административной ответственности (мораторий на штрафы) за ряд валютных нарушений, если они были вызваны вводом западных санкций. В частности, за незаконные валютные операции (купля-продажа иностранной валюты, минуя российские банки, перевод денежных средств без открытия банковского счета и т.д.), нерепатриацию валютной выручки, невыполнение обязанностей по исполнению или прекращению обязательств по внешнеторговому договору, невозврат средств за не ввезенные в Россию товары или услуги зарубежного поставщика. Позднее его действие продлили на 2023 год.

На фоне перечисленных мер в 2022 году количество возбужденных дел за валютные нарушения снизилось сразу на 74%, до 25,5 тыс., а сумма взысканных штрафов — на 42%, до 1,41 млрд руб. (с учетом сумм, взысканных по постановлениям, вынесенным до 2022 года), следует из материалов ФНС за 2022 год.

Но мораторий на штрафы не работает автоматически, указывает Овеснов. Для его применения в административном деле резидент должен доказать, что на невыполнение требований валютного законодательства повлияли именно меры ограничительного характера, введенные со стороны недружественных иностранных государств (а не специальные экономические или ограничительные меры, введенные со стороны России), а также что он сделал все от него зависящее, чтобы соблюсти данные требования.

Именно поэтому число возбужденных дел в 2023 году превышает число выявленных ФНС валютных нарушений, полагает налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова. «Разница отражает количество случаев, в которых резидентам удалось подтвердить законность своих действий и отсутствие нарушений», — считает она.

Например, валютное законодательство в общем виде обязывает сырьевых экспортеров сообщать банкам точные сроки, прописанные во внешнеторговых контрактах, и перечислять валютную выручку на счета в российских банках в соответствии с этими сроками. Исторически компаниям грозили штрафы даже за нарушения сроков, которые могли произойти не по их вине. Теперь же компания не должна признаваться виновной в нарушении обязанности по репатриации, если у нее отсутствовала возможность для соблюдения требований валютного законодательства из-за применения западных санкций (например, российский экспортер попал в санкционный список и иностранный контрагент не может перечислить средства) и если она приняла «все зависящие [от нее] меры по соблюдению требований».

В августе 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, который временно — до внесения соответствующих поправок в закон о валютном контроле — освободил российские юрлица, осуществляющие внешнеторговую деятельность, от обязанности возвращать валютную экспортную выручку (или авансы за импорт непоставленных товаров) на счета в российских банках. Однако затем, в октябре 2023 года, на фоне роста курса рубля к доллару президент подписал новый указ, согласно которому 43 неназванных крупных экспортера обязаны переводить на российские счета от 80% валютной выручки. Требование было введено до 30 апреля 2024 года, оно будет предлагаться к продлению, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов (против продления выступил ЦБ).

Наиболее частые нарушения

Действие моратория на штрафы распространяется только на определенные составы нарушений — соответственно, составы, не предусмотренные его положениями, продолжают применяться и составляют основную долю выявленных ФНС нарушений валютного законодательства в 2023 году, отмечает управляющий партнер ФБК Legal Алексей Нестеренко.

«Чаще всего совершались валютные нарушения, связанные с невыполнением правил предоставления уведомлений и соответствующей отчетности, а именно — неизвещение резидентом об открытии счета в банке иностранного государства (ч. 2 ст. 15.25 КоАП) и несоблюдение порядка предоставления отчетности о движении средств по счетам в банках иностранных государств (ч. 6 ст. 15.25 КоАП)», — указывает эксперт.

Как ранее писал РБК, на сегодняшний день ФНС известно о 1,8 млн счетов россиян за рубежом и 539 тыс. их владельцев.

Существенная часть выявляемых нарушений действительно связана с предоставлением уведомлений и отчетности, соглашается Овеснов. Речь идет как об иностранных счетах, так и о валютных операциях и внешнеэкономических контрактах. Весомую долю статистики могут составлять нарушения в сфере «корректного администрирования валютных транзакций» (нарушение сроков декларирования зарубежных счетов и отчетности по ним, невыполнение обязанностей по своевременному предоставлению подтверждающих документов), говорит и Руднев.

«В качестве причин увеличения количества выявленных нарушений можно указать на общий тренд усиления валютного контроля: часто штрафы выносятся при нарушении резидентами формальных требований закона (например, если представленные в срок документы по валютным операциям не переведены или не заверены должным образом, если в отчетности выявлены незначительные ошибки и опечатки и т.д.)», — утверждает Овеснов.

Перспективы ужесточения контроля

Есть определенные ожидания в отношении усиления валютного контроля со стороны ФНС в 2024 году, считает Копылова. Если в 2022-м и даже в 2023 году было много неопределенности в части законодательного регулирования, мер реагирования на санкции со стороны государства, из-за чего бизнесу иногда «прощали» некоторые огрехи совершения валютных операций, то сейчас, скорее всего, таких послаблений будет становиться все меньше.

«В целом налоговая служба дает однозначный сигнал бизнесу и физическим лицам о необходимости соблюдения требований валютного законодательства в текущих условиях», — говорит эксперт.

Наиболее пристальное внимание по-прежнему будет приковано к возврату валютной выручки по внешнеторговым контрактам, предоставлению соответствующих документов и отчетности, прогнозирует Копылова. С ней солидарен Овеснов: он обращает внимание на то, что в законе о валютном контроле остается норма, требующая от резидентов обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам, даже если требования по репатриации валютной выручки в российский банк отменены президентским указом от августа 2022 года.

Что касается физических лиц, то прежде всего будут проверять факты предоставления отчетности по зарубежным счетам, полагает Копылова.