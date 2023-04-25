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Bloomberg сообщил о рекордном росте долгов Восточной Европы из-за Украины

Bloomberg: долги стран Восточной Европы рекордно выросли на фоне конфликта на Украине
Польша, Румыния и Венгрия вошли в пятерку развивающихся стран по объему выпущенных суверенных долговых валютных обязательств. В общем эти страны с начала 2023-го взяли в долг около $32 млрд — втрое больше, чем в начале 2022 года
Вид на центр Варшавы
Вид на центр Варшавы (Фото: Maciej Luczniewski / Global Look Press)

Страны Восточной Европы в 2023 году взяли в долг около $32 млрд — втрое больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным агентства, в пятерку крупнейших заемщиков развивающихся рынков (речь идет о выпуске государственных долговых валютных обязательств) впервые за десять лет вошли Польша (около $9 млрд, вторая позиция), Румыния (около $6 млрд, четвертая), Венгрия (около $5 млрд, пятая). На первом месте — Саудовская Аравия с $10 млрд.

Доходность суверенных долгов трех указанных стран Восточной Европы превышает средний показатель для развивающихся государств, равный 1,4%: у Румынии это 5,6%, Венгрии — 4,1%, Польши — 2,4%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, предупредили о росте дефицита бюджета восточноевропейских стран до 4,3% от ВВП региона по сравнению с 1,3% в 2021 году.

Дэниэл Вуд из инвестиционной компании William Blair International отметил, что конфликт на Украине «ударил по дефициту бюджета с обеих сторон», поскольку снижаются экономический рост и доходы стран, а при этом правительства увеличивают расходы, чтобы бороться с негативными последствиями ситуации. Потребности стран в деньгах останутся большими, отметил эксперт по суверенным долгам развивающихся стран в лондонской Aviva Investors Нафез Зук. По его словам, это связано с борьбой с инфляцией и ростом цен на энергоресурсы. Странам нужна твердая валюта, но доступ к фондам ЕС ограничен, пояснил он.

Российский бюджет по итогам трех месяцев текущего года был дефицитным. Показатель составил 2,4 трлн руб., что почти равно заложенному в бюджет годовому в размере 2% ВВП, или 2,93 трлн руб. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, цифры начала года не являются поводом для беспокойства и план по итогам 2023-го будет выдержан. Помощник президента Максим Орешкин пообещал, что после дефицитов в начале года из-за больших расходов «до конца этого года бюджет будет профицитным, что говорит о его устойчивости».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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