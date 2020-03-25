Политика , 25 мар, 16:38
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Путин пообещал выплаты по 5 тыс. руб. семьям с детьми до трех лет
Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что семьям с детьми, которые имеют право на материнский капитал, будут выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет.
Также он предложил установить норму выплаты по больничному в размере одного МРОТ до конца года.
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