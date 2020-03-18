Мишустин поручил отсрочить уплату налогов для турфирм и авиакомпаний

Глава правительства также поручил до 1 мая не инициировать процедуру банкротства компаний за долги перед бюджетами

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин дал задание Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, сообщается на сайте кабинета.

Минфин откажется от начисления пени из-за задолженности, которая возникнет по причине этой отсрочки. Соответствующий проект федерального закона ведомство должно будет внести в правительство до 20 марта.

Также Мишустин поручил Минэкономразвития разработать до 1 апреля проект федерального закона, предусматривающий возможность введения запрета на подачу заявлений о банкротстве, а также ускорить внесение в правительство проекта, вводящего процедуру реструктуризации долгов компаний.

Также ведомство должно доработать ко второму чтению поправки в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина. Они введут упрощенную бесплатную процедуру для граждан с низким уровнем доходов и недостаточным для погашения долгов имущественным положением.

До 1 мая Мишустин поручил не инициировать банкротства за долги перед бюджетами.