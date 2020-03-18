Мишустин поручил отсрочить уплату налогов для турфирм и авиакомпаний

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
Хуснуллин рекомендовал иностранным рабочим отказаться от поездок домой Бизнес, 16:49 Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус Общество, 16:47 Конкурс «Евровидение» отменили из-за коронавируса Общество, 16:45 ФСИН ограничила свидания заключенных с родными из-за коронавируса Общество, 16:41 Минтруд разъяснил порядок оплаты больничных для россиян на карантине Экономика, 16:39 Стоимость нефти Brent упала ниже $27 впервые с 2003 года Экономика, 16:36 «МегаФон» открыл бизнесу бесплатные решения для вебинаров и конференций Пресс-релиз, 16:36 Фондовые индексы США упали в начале торгов на 5% Quote, 16:35 BitMEX: кризис из-за коронавируса — лучшая возможность для биткоина Крипто, 16:35 Мишустин поручил отсрочить уплату налогов для турфирм и авиакомпаний Бизнес, 16:34 Как перейти на удаленную работу и не сойти с ума: инструкция Стиль, 16:29 Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж Общество, 16:24  Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе Общество, 16:15 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 16:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов для турфирм и авиакомпаний

Глава правительства также поручил до 1 мая не инициировать процедуру банкротства компаний за долги перед бюджетами
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин дал задание Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, сообщается на сайте кабинета.

Минфин откажется от начисления пени из-за задолженности, которая возникнет по причине этой отсрочки. Соответствующий проект федерального закона ведомство должно будет внести в правительство до 20 марта.

Также Мишустин поручил Минэкономразвития разработать до 1 апреля проект федерального закона, предусматривающий возможность введения запрета на подачу заявлений о банкротстве, а также ускорить внесение в правительство проекта, вводящего процедуру реструктуризации долгов компаний.

Также ведомство должно доработать ко второму чтению поправки в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина. Они введут упрощенную бесплатную процедуру для граждан с низким уровнем доходов и недостаточным для погашения долгов имущественным положением.

До 1 мая Мишустин поручил не инициировать банкротства за долги перед бюджетами.

Минфин оценил потери из-за отсрочек по налогам минимум в 200 млрд руб.
Экономика

Появление плана первоочередных мер правительства по борьбе с последствиями эпидемии анонсировала первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко. По ее словам, одни только меры поддержки микроорганизаций обойдутся бюджету примерно в 200 млрд руб. «Нужно понимать, что на этот период, когда будут даваться отсрочки по уплате налогов, нужно будет поддерживать ликвидность бюджетов хотя бы казначейскими налоговыми кредитами», — отметила она.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ситуация в экономике на фоне эпидемии коронавируса развивается не лучшим образом. Распространение новой инфекции стало для экономики России даже более серьезным фактором риска, чем падение мировых цен на нефть. Из-за эпидемии, по словам Силуанова, «сокращаются, сжимаются целые сектора экономики».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Мишустин, турфирмы, авиакомпании, коронавирус, уплата налогов
Материалы по теме
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Экономика
Правительство освободило туроператоров от выплаты взносов из-за вируса
Бизнес
Правительство ускорило расходование средств федерального бюджета
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter