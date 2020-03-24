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Власти подготовили послабления для бизнеса из-за коронавируса

Компании из различных отраслей, включая разработчиков недр, смогут продолжать работать после прекращения действия лицензии. Также, по данным СМИ, в их отношении могут быть прекращены проверки
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские власти подготовили несколько регуляторных послаблений, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса. Так, компании из некоторых отраслей смогут получить возможность продолжать работу даже после истечения срока действия лицензии на осуществление деятельности. Эта норма содержится в проекте распоряжения правительства, подготовленного Министерством экономического развития, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом. Источник РБК в Роснедрах (подведомственно Минприроды) подтвердил наличие таких предложений. В Минэкономразвития воздержались от комментариев.

Продолжать осуществление деятельности в течение полугода после прекращения действия лицензии без переоформления или получения новой можно будет в нескольких отраслях, утверждает собеседник агентства. По этим данным, речь в том числе идет о пользовании недрами, оказании услуг связи и телерадиовещания, производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (сюда не входит алкогольная розница). Кроме того, послабления затронут сферу использования атомной энергии, деятельность по защите государственной тайны, частную детективную деятельность, приобретение оружия и образовательную деятельность, говорится в сообщении агентства.

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По словам источника РБК в Роснедрах, эти предложения пока окончательно не приняты. Он отметил, что все выданные государством лицензии находятся на бумаге, их не успели перевести в цифровой формат, а в условиях удаленной работы их сложно будет продлевать.

По данным «Интерфакса», этим же распоряжением федеральным органам исполнительной власти, которые занимаются государственным контролем, поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, а также выездные налоговые и таможенные проверки. Если проверка уже идет, то ее продолжение будет зависеть от того, на какой стадии она находится: мероприятия, которые не дошли до середины, должны быть свернуты. Выездные проверки будут завершаться в документарной форме с использованием аудио- и видеоматериалов при условии, что юридическое лицо не будет против. При этом внеплановые проверки будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

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Знакомый с обсуждением проекта источник «Ведомостей» сказал, что для малого и среднего бизнеса плановые проверки будут прекращены вовсе, а для крупного бизнеса останется лишь 30% «наиболее важных». По его данным, для крупного бизнеса мораторий будет действовать до 1 мая, а для малого и среднего бизнеса — до конца года. По словам собеседника газеты, эти сроки могут быть продлены или, наоборот, сокращены, если ситуация быстро наладится.

Как отметил истоник «Интерфакса», процесс межведомственного согласования проекта проходит по ускоренной схеме. Он отметил, что Министерство финансов одобрило документ на следующий день после его поступления из Минэкономразвития.

Авторы: Михаил Юшков, Людмила Подобедова
Теги: коронавирус, лицензия, проверки
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