Власти подготовили послабления для бизнеса из-за коронавируса

Компании из различных отраслей, включая разработчиков недр, смогут продолжать работать после прекращения действия лицензии. Также, по данным СМИ, в их отношении могут быть прекращены проверки

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Российские власти подготовили несколько регуляторных послаблений, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса. Так, компании из некоторых отраслей смогут получить возможность продолжать работу даже после истечения срока действия лицензии на осуществление деятельности. Эта норма содержится в проекте распоряжения правительства, подготовленного Министерством экономического развития, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом. Источник РБК в Роснедрах (подведомственно Минприроды) подтвердил наличие таких предложений. В Минэкономразвития воздержались от комментариев.

Продолжать осуществление деятельности в течение полугода после прекращения действия лицензии без переоформления или получения новой можно будет в нескольких отраслях, утверждает собеседник агентства. По этим данным, речь в том числе идет о пользовании недрами, оказании услуг связи и телерадиовещания, производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (сюда не входит алкогольная розница). Кроме того, послабления затронут сферу использования атомной энергии, деятельность по защите государственной тайны, частную детективную деятельность, приобретение оружия и образовательную деятельность, говорится в сообщении агентства.

По словам источника РБК в Роснедрах, эти предложения пока окончательно не приняты. Он отметил, что все выданные государством лицензии находятся на бумаге, их не успели перевести в цифровой формат, а в условиях удаленной работы их сложно будет продлевать.

По данным «Интерфакса», этим же распоряжением федеральным органам исполнительной власти, которые занимаются государственным контролем, поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, а также выездные налоговые и таможенные проверки. Если проверка уже идет, то ее продолжение будет зависеть от того, на какой стадии она находится: мероприятия, которые не дошли до середины, должны быть свернуты. Выездные проверки будут завершаться в документарной форме с использованием аудио- и видеоматериалов при условии, что юридическое лицо не будет против. При этом внеплановые проверки будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.