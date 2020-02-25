Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
«Уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать. Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — сказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
Он также отметил, что идет речь о выплатах, аналогичных тем, которые были выделены получателям российской нефти из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии.
В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего европейские компании приостановили закупки российского сырья.
В середине мая 2019-го курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто «докажет, что у них есть реальные убытки» из-за загрязненной нефти. По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн.