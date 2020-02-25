Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

По словам замглавы «Белнефтехима», речь идет о компенсациях, аналогичных тем, которые получили покупатели загрязненной нефти из России в других странах

Владимир Сизов (Фото: belchemoil.by)

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».

«Уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать. Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — сказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Он также отметил, что идет речь о выплатах, аналогичных тем, которые были выделены получателям российской нефти из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии.

В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего европейские компании приостановили закупки российского сырья.