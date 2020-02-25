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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

По словам замглавы «Белнефтехима», речь идет о компенсациях, аналогичных тем, которые получили покупатели загрязненной нефти из России в других странах
BRENT BR-3.20 $56,16 -3,46%
Владимир Сизов (Фото: belchemoil.by)

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».

«Уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать. Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — сказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Он также отметил, что идет речь о выплатах, аналогичных тем, которые были выделены получателям российской нефти из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии.

В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего европейские компании приостановили закупки российского сырья.

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В середине мая 2019-го курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто «докажет, что у них есть реальные убытки» из-за загрязненной нефти. По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн.

В июле 2019 года совет директоров ПАО «Транснефть» определил предельный размер компенсаций за грязную нефть в $15 за баррель, отметив при этом, что пострадавшие должны документально подтвердить свои имущественные потери. В Минске тогда подвергли решение «Транснефти» критике. «По общему юридическому правилу обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», — сказал тогда Сизов.

25 февраля 2020 года на расширенном заседании коллегии МИД Белоруссии глава ведомства Владимир Макей заявил, что общие потери страны от сокращения экспорта из-за поставок грязной нефти и введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов составили более $2 млрд.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия
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