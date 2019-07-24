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United Technologies $165 (+22,26%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Бизнес ,  
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В Минске сочли односторонним решение «Транснефти» по размерам компенсаций
Сложившаяся юридическая практика предполагает обсуждение размера компенсаций с пострадавшей стороной, напомнил зампредседателя «Белнефтехима» Владимир Сизов
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Решение «Транснефти» утвердить максимальный размер компенсации за загрязнение нефти в «Дружбе» на уровне $15 за баррель является односторонним решением российской компании. Такое заявление сделал заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов, сообщает БелТа.

По словам Сизова, он пока с текстом «локального решения» «Транснефти», не знаком, а потому не считает нужным его комментировать.

«Вместе с тем, по общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», — обратил внимание зампредседателя «Белнефтехима».

Ранее на заседании совета директоров «Транснефти» утвердили порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба». Предельный размер выплат установили в $15 за баррель некондиционной нефти. При этом грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, решили в «Транснефти».

Бизнес
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

Опрошенные РБК представители нефтяных компаний говорили, что такой размер компенсаций существенно занижен. $15 за баррель — это около 20% стоимости нефти в апреле, когда разразился скандал из-за загрязнения «Дружбы» (баррель нефти Brent стоил около $70), указывал один из собеседников РБК.

Потери Белоруссии от испорченного грязной нефтью оборудования Мозырского нефтеперерабатывающего завода оценивались в $20 млн. В общей сложности из-за загрязнения трубопровода Белоруссия недополучила около 630 тыс. т российской нефти, говорил вице-премьер Игорь Ляшенко.

Для того чтобы компенсировать потери из-за грязной нефти в «Дружбе», оператор белорусской части нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» предложил Москве повысить тариф на транзит почти на 22% или прокачать до конца года заявленные ранее «Транснефтью» объемы транспортировки нефти на 2019 год.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Дружба», «Транснефть», компенсации
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