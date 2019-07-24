В Минске сочли односторонним решение «Транснефти» по размерам компенсаций

Сложившаяся юридическая практика предполагает обсуждение размера компенсаций с пострадавшей стороной, напомнил зампредседателя «Белнефтехима» Владимир Сизов

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Решение «Транснефти» утвердить максимальный размер компенсации за загрязнение нефти в «Дружбе» на уровне $15 за баррель является односторонним решением российской компании. Такое заявление сделал заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов, сообщает БелТа.

По словам Сизова, он пока с текстом «локального решения» «Транснефти», не знаком, а потому не считает нужным его комментировать.

«Вместе с тем, по общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», — обратил внимание зампредседателя «Белнефтехима».

Ранее на заседании совета директоров «Транснефти» утвердили порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба». Предельный размер выплат установили в $15 за баррель некондиционной нефти. При этом грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, решили в «Транснефти».