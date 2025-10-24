 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд

Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых. Это четвертое подряд снижение, но в этот раз регулятор выбрал более осторожный шаг на фоне ускорения инфляции и ухудшения ценовых ожиданий бизнеса
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%, говорится в сообщении регулятора.

Это четвертое подряд снижение ключевой ставки. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: ЦБ снизил ставку с исторического максимума в 21% до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку - сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

ЦБ не стал останавливать смягчение политики, хотя аналитики были более чем готовы к такому решению. 17 из 30 участников консенсус-прогноза РБК (аналитиков крупнейших банков и инвесткомпаний) считали, что ЦБ в октябре сохранит ключевую ставку на уровне 17%. Шестеро экспертов ждали снижения ставки до 16,5-16%. Еще шесть участников полагали, что ставку как и на предыдущих заседаниях снизят на 100 б.п. — до 16%.

Экономисты разошлись в предсказании действий ЦБ по ключевой ставке
Подписка на РБК
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Инфляция идет ниже прогноза регулятора. По итогам третьего квартала ЦБ ожидал, что инфляция составит 8,5%, фактически же она составила 8% без учета сезонной корректировки, следует из данных Росстата. Но осенью рост цен ускорился по сравнению с летними месяцами, обращали внимание аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

Инфляционные ожидания показали разнонаправленную динамику. Ожидания населения в сентябре остались на отметке в 12,6%, как и месяцем ранее, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Это минимальное значение показателя с сентября 2024 года. Предприятия же повысили свои ценовые ожидания, соответствующий индекс составил 19,6 п. Это было первым значительным повышением с января, указывал ЦБ в своем мониторинге. Ухудшение прогнозов бизнеса связано в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, поясняли в ЦБ.

Краткосрочно новые налоги будут проинфляционным фактором, их вклад в общую динамику роста цен может составить 0,6-0,7 п.п. оценивал зампред ЦБ Алексей Заботкин. При этом в долгосрочной перспективе Банк России оценил новые налоги как дезинфляционный фактор. «В отличие от роста дефицита [бюджета] как возможной альтернативы, через заимствования, он (рост налогов. — РБК) точно не может быть источником устойчивого инфляционного давления. Это самое главное», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
ключевая ставка ЦБ Банк России ключевая ставка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу Общество, 13:48
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России Политика, 13:44
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах Общество, 13:43
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025 Спорт, 13:42
Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей Политика, 13:41
Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ставку до 16,5% Инвестиции, 13:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 13:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд Финансы, 13:30
В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине Политика, 13:27
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов Общество, 13:26
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 13:23
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России Политика, 13:21
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17