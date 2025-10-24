Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд

Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых. Это четвертое подряд снижение, но в этот раз регулятор выбрал более осторожный шаг на фоне ускорения инфляции и ухудшения ценовых ожиданий бизнеса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%, говорится в сообщении регулятора.

Это четвертое подряд снижение ключевой ставки. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: ЦБ снизил ставку с исторического максимума в 21% до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку - сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

ЦБ не стал останавливать смягчение политики, хотя аналитики были более чем готовы к такому решению. 17 из 30 участников консенсус-прогноза РБК (аналитиков крупнейших банков и инвесткомпаний) считали, что ЦБ в октябре сохранит ключевую ставку на уровне 17%. Шестеро экспертов ждали снижения ставки до 16,5-16%. Еще шесть участников полагали, что ставку как и на предыдущих заседаниях снизят на 100 б.п. — до 16%.

Инфляция идет ниже прогноза регулятора. По итогам третьего квартала ЦБ ожидал, что инфляция составит 8,5%, фактически же она составила 8% без учета сезонной корректировки, следует из данных Росстата. Но осенью рост цен ускорился по сравнению с летними месяцами, обращали внимание аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

Инфляционные ожидания показали разнонаправленную динамику. Ожидания населения в сентябре остались на отметке в 12,6%, как и месяцем ранее, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Это минимальное значение показателя с сентября 2024 года. Предприятия же повысили свои ценовые ожидания, соответствующий индекс составил 19,6 п. Это было первым значительным повышением с января, указывал ЦБ в своем мониторинге. Ухудшение прогнозов бизнеса связано в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, поясняли в ЦБ.

Краткосрочно новые налоги будут проинфляционным фактором, их вклад в общую динамику роста цен может составить 0,6-0,7 п.п. оценивал зампред ЦБ Алексей Заботкин. При этом в долгосрочной перспективе Банк России оценил новые налоги как дезинфляционный фактор. «В отличие от роста дефицита [бюджета] как возможной альтернативы, через заимствования, он (рост налогов. — РБК) точно не может быть источником устойчивого инфляционного давления. Это самое главное», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.