Росстат зафиксировал рекордно низкий за восемь лет износ активов бизнеса

В 2022 году износ экономических активов российского бизнеса стал минимальным с 2014 года. Машины и оборудование были изношены на 57%, хотя годом ранее — на 63%. В санкционный год компании обновляли основные фонды, говорят эксперты

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

На конец 2022 года степень износа основных фондов российских коммерческих компаний составила 48,3%. Последние шесть лет показатель превышал 50% и теперь опустился до минимума с 2014 года. Динамика отражена в статистике Росстата, которую изучил РБК.

Статистический износ — понятие не физическое, а бухгалтерское. Средняя степень износа Росстатом исчисляется в процентах и показывает, на сколько уменьшилась учетная стоимость активов на отчетную дату от их изначальной полной учетной стоимости. Остаточная стоимость основных фондов, учитываемая в бухгалтерских балансах компаний, отражает «постепенную утрату их потребительских свойств в размере накопленного износа», поясняет Росстат.

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, биологические ресурсы, объекты интеллектуальной собственности. Отчеты об износе активов ежегодно сдают компании коммерческого сектора и некоммерческие организации. Малые предприятия обследуются раз в пять лет и не учитываются в общей статистике.

Как пояснили РБК в Росстате, показатель износа, характеризующий состояние основных фондов, напрямую зависит от показателей их обновления. Однако другой причиной снижения показателя могут быть изменения в правилах учета амортизации объектов с 2022 года.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Почему снизился износ

Как следует из пояснений Росстата, степень износа активов снижается при увеличении доли ликвидированных и введенных в действие новых основных фондов в отчетном году. По предварительным данным статведомства, в 2021 и 2022 годах в действие были введены основные фонды коммерческих организаций (без малых предприятий) на 13,6 трлн руб. Это больше, чем в допандемическом 2019 году, когда было введено в действие активов на 12,1 трлн руб. Ликвидировано основных фондов компаний в 2022 году на 1,34 трлн руб. против 1,09 трлн в 2021-м.

Вторая причина снижения показателя износа может быть связана с изменением стандартов учета амортизации активов с 2022 года. «Возможно, кроме обновления основных фондов и увеличения доли ликвидированных снижение степени износа основных фондов коммерческих организаций может быть связано с изменениями в бухгалтерском учете», — сообщили в Росстате.

В 2022 году вступил в силу обновленный федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства». «Если объект основных фондов полностью самортизирован (имеет остаточную стоимость, равную нулю), организация может пересмотреть срок его полезного использования и снова начать начислять амортизацию. В результате этого остаточная стоимость объекта увеличивается, а степень износа снижается», — указали в статистическом ведомстве.

Снижение среднего износа может быть связано с началом применения ликвидационной стоимости (ранее это понятие в российском бухучете отсутствовало), говорит эксперт «Контур.Школы» Алексей Жоголев. Ликвидационная стоимость — это предполагаемая стоимость, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта после истечения срока полезного использования. То есть, по сути, цена реализации использованного основного средства за вычетом затрат на выбытие объекта (например, вознаграждения посреднику за реализацию), отмечает Жоголев.

Например, в 2022 году компания приобрела основное средство первоначальной стоимостью 100 тыс. руб. Срок его полезного использования — 40 месяцев, а ликвидационная стоимость определена как 20 тыс. руб. В таком случае ежемесячная амортизация рассчитывается как 100 тыс. руб. минус 20 тыс. руб., деленное на 40 месяцев (равно 2 тыс. руб.). Если же это происходило до перехода на новый стандарт, то ежемесячная амортизация рассчитывалась бы как 100 тыс. руб., деленные на 40 месяцев (2,5 тыс. руб.), указал Жоголев. Поскольку степень износа отражает накопленную амортизацию, при переходе на новый стандарт она окажется меньше при прочих равных.

Есть ли в снижении износа экономический фактор

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков соглашается, что у снижения износа основных фондов может быть две причины одновременно — покупки компаниями материальных активов «впрок» в 2022-м и изменение стандартов бухучета. Он признает, что снижение износа в 2022 году выглядит несколько аномальным на фоне исторического его роста, который монотонно наблюдался в предыдущие годы.

По данным Росстата, самым большим износом характеризуются машины и оборудование (57,3% по итогам 2022 года), хотя в 2021 году этот показатель был намного выше — 63,4%.

Замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов обращает внимание на динамику инвестиций в прошлом году. «В 2022 году произошел инвестиционный парадокс. Инвестиции в основной капитал выросли, хотя были рецессия и снижение деловой активности. Произошло это в том числе благодаря огромному бюджетному стимулу, — рассуждает он. — Кроме того, на обновление мощностей компании мотивировало освобождение ниш на фоне ухода иностранных компаний». Рост инвестиций мог привести к сокращению износа в целом по экономике, солидарен Исаков.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал предприятий в России по итогам 2022 года увеличились на 4,6% в реальном выражении. Аналитики отмечали, что такой результат в санкционном году стал позитивным сюрпризом.

Опрос ВШЭ по итогам 2022 года показывал, что вложения в обеспечение производства отечественными оборудованием и машинами как ключевое направление для инвестиций определили 57% промышленников. Для 35% предприятий наиболее актуальным стало направление инвестирования в модернизацию производственных мощностей для выпуска продукции в рамках реализации программы импортозамещения.

В каких отраслях износ наибольший

Наибольший износ по итогам 2022 года среди видов экономической деятельности зафиксирован в телекоммуникациях (63,6%), оптовой торговле, кроме автомобилей (61,8%), автомобилестроении (56,9%), производстве напитков (59,3%).

По имеющимся оценкам экспертных институтов на базе статистики Росстата, которые приводит Миронов, самое новое оборудование со средним возрастом десять лет находится сейчас в пищевой и легкой промышленности. В машиностроении оборудование примерно такого же возраста, в отличие от металлургии, где средний возраст оборудования около 18 лет.