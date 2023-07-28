Эксперты назвали лидеров и аутсайдеров по рентабельности в промышленности

В санкционный кризис российской промышленности в целом удалось сохранить рентабельность на доковидном уровне, выяснили в ЦМАКП. С отрицательной доходностью столкнулись автопром, деревообработка и транспортное машиностроение

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Средняя рентабельность промышленных предприятий России сейчас примерно соответствует допандемийным уровням 2018–2019 годов, а отраслевая динамика рентабельности «по большей части позитивна», принимая во внимание сильно усложнившиеся из-за санкций условия работы. Такие выводы содержатся в аналитическом материале, подготовленном руководителем направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимиром Сальниковым.

Из-за санкций российская промышленность не смогла поддержать высокие объемы прибыли, которые получила в 2021 году на фоне постковидного перегрева. Убыточными стали отрасли автопрома и деревообработки. Слабо отрицательная или низкая положительная рентабельность сложилась в отраслях, где велика доля госзаказа, — «производство прочих транспортных средств», «производство готовых металлических изделий», «производство компьютеров, электронных и оптических изделий», указывается в материале.

Как считали эксперты Эксперты ЦМАКП рассчитали рентабельность в 24 отраслях промышленности по итогам шести месяцев — четвертого квартала 2022 года и первого квартала 2023-го, сравнив ее с доковидным уровнем. Авторы использовали показатель рентабельности производства (соотношение прибыли/убытка до налогообложения в отрасли и объема выпуска), помноженный на рентабельность оборотного капитала (соотношение оборотного капитала и объема выпуска). В среднем по промышленности результат составил 18%. В большинстве видов деятельности (17 из 24; на них приходится три четверти добавленной стоимости в промышленности) уровень рентабельности либо увеличился, либо, хоть и снизившись, остался на высоком уровне — более 10%. Порог в 10% исследователи считают хорошим уровнем для текущего состояния экономики, поскольку это нижняя граница условного уровня безрисковой доходности (средняя доходность облигаций федерального займа). «Наш показатель демонстрирует, сколько вы получаете с каждого рубля привлеченного капитала, который у вас в обороте предприятия», — пояснил РБК Сальников.

Убыточные и прибыльные отрасли

Как отмечается в обзоре ЦМАКП, в постковидный перегрев основная часть прироста доходов сконцентрировалась в сырьевом экспортном секторе, но стагнировала или незначительно росла во внутренне ориентированных отраслях. В 2022–2023 годах ситуация начала меняться: антироссийские санкции дали импульс росту рентабельности в отраслях, ориентированных на потребительский рынок и инвестиции, а также в химическом комплексе — наиболее технологичном из сырьевого сегмента.

В то же время сырьевые производства лишились прежних высоких темпов доходности, хотя их рентабельность осталась в положительной зоне, а у кого-то даже выросла (электроэнергетика и добыча угля). Аутсайдером по скорости снижения рентабельности стала металлургия, которая потеряла 26 п.п., но осталась на уровне 12%, что выше безрисковой границы.

Однако часть отраслей промышленности оказалась в зоне отрицательной или низкой рентабельности.

Наиболее убыточной стала автомобильная промышленность, где рентабельность составила минус 11%, упав на 17 п.п. по сравнению с доковидным периодом. На втором месте среди аутсайдеров — деревообработка (минус 4,9%, ухудшение на 9,5 п.п.). Низкую доходность этой отрасли в ЦМАКП объясняют закрытием экспортных западных рынков при высоких издержках «разворота на восток». Для поддержки российских производителей правительство 25 июля повысило ставку на ввоз фанеры из недружественных стран.

Также в минусе производство прочих транспортных средств (к ним, как указывает ЦМАКП, относятся в том числе железнодорожный, авиатранспорт, суда, военные боевые машины), где рентабельность составила минус 2%. В секторе тоже произошел рост издержек, но он был связан с необходимостью адаптации к ограничению импорта ключевых комплектующих, особенно сильно проявивший себя в авиационной промышленности и в железнодорожном машиностроении, пояснили авторы.

Не изменилась, но осталась на весьма низком уровне рентабельность (между 5 и 10%) в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий и производстве готовых металлических изделий.

Факторы доходности в электронике и машиностроении

В ЦМАКП видят четыре причины низкой рентабельности производителей компьютеров, электроники и оптики (сюда входит производство полупроводниковой продукции, микросхем, радиолокационного оборудования и т.д.):

удорожание импортных комплектующих — как в рамках общемировой постковидной тенденции роста цен на полупроводники, так и из-за усиления монополизма поставщиков в условиях «отпадения» части из них в условиях санкций.

часть ввозных комплектующих отбраковывается как контрафакт из-за перехода к неавторизованным поставкам.

на потребительском рынке (хоть и не главном для российских производителей в данной отрасли) снижаются цены на импорт, поскольку ушедшие с него брендовые товары замещаются более дешевыми аналогами.

значительный объем поставок производителей по договорам для государственных нужд с фиксацией объема прибыли (невысокого и сокращающегося при повышении затрат на импорт).

По данным проекта «Контур.Торги», предоставленным РБК, в первом полугодии 2023 года количество торгов в отрасли производства компьютеров, электроники и оптики по 44-ФЗ (по нему осуществляют закупки госучреждения) увеличилось на 33%. При этом сумма всех завершенных закупок уменьшилась на 9%, а средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦК) упала на 31% по сравнению с тем же периодом 2022 года. По сравнению с досанкционным 2021 годом количество контрактов увеличилось на 60%, тогда как средняя НМЦК снизилась на 7%. Данная статистика охватывает только открытые закупки.

«В машиностроительных отраслях есть сложности с комплектующими. Затраты объективно выросли, а цены — не всегда, в том числе на фоне низкой покупательной способности потребителей. Кроме того, госзаказы индексируются по уровню инфляции, что может не соответствовать реальному росту издержек», — пояснил Сальников.

Госзаказ стимулирует динамику выпуска, но может не увеличивать рентабельность, в том числе из-за заниженных цен, признает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Опасность в том, что когда госзаказы уйдут, сектора могут быстро схлопнуться и мы можем получить резкое падение производства», — предупреждает он.

РБК направил запросы в Минпромторг и Минэкономразвития.

Рост оборонного производства

Данные Росстата свидетельствуют, что такие отрасли, как производство компьютеров и оптики, готовых метизделий, прочих транспортных средств с 2022 года являются лидерами по росту объемов выпуска. Так, за первое полугодие 2023 года к тому же периоду предыдущего года промпроизводство в отрасли готовых металлических изделий выросло почти на 30%, прочих транспортных средств — на 22%, компьютеров, электроники и оптики — на 30%, следует из данных Росстата, опубликованных 26 июля. В целом же объем промышленного производства в России в первом полугодии вырос на 2,6%.

Как говорили ранее опрошенные РБК экономисты, одна из возможных причин роста производства в этих трех секторах в том, что они связаны с военно-промышленным комплексом. В статистике по видам деятельности с двузначными кодами ОКВЭД, которую приводит Росстат и использовал в расчетах ЦМАКП, вклад непосредственно оборонной промышленности отделить невозможно. Например, такой вид деятельности как «Производство оружия и боеприпасов» имеет четырехзначный ОКВЭД и включен в двузначную группу «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования».