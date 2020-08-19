Куратор российского госдолга ушел из Минфина

Глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский вернется на работу в ВЭБ.РФ, сообщил РБК старший вице-президент госкорпорации

Константин Вышковский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский покинул министерство и вернулся в госкорпорацию ВЭБ.РФ, где работал до перехода в Минфин. Об этом сообщил РБК старший вице-президент ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

«Константин Вышковский вышел с понедельника на работу в ВЭБ.РФ на должность старшего банкира. В команде топ-менеджмента он будет курировать деятельность организации на рынках заемного капитала», — сказал Самохин.

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