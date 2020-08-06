Минфин предложил сократить расходы на Крым

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Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8 457 798,3 тыс. рублей, в 2022 году на 9 139 621,8 тыс. рублей и в 2023 году на 91 396 218,0 тыс. рублей», — говорится в документе.

Законодательно установленными считаются объемы финансирования расходов, уже прописанные в законе о бюджете на 2020-2022 годы.

Изменение финансирования программы обусловлено прекращением реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года», а также уменьшением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета на 10%, отметили авторы методики.