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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Фото: Артур Байназаров / Reuters
Фото: Артур Байназаров / Reuters

Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8 457 798,3 тыс. рублей, в 2022 году на 9 139 621,8 тыс. рублей и в 2023 году на 91 396 218,0 тыс. рублей», — говорится в документе.

Законодательно установленными считаются объемы финансирования расходов, уже прописанные в законе о бюджете на 2020-2022 годы.

Изменение финансирования программы обусловлено прекращением реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года», а также уменьшением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета на 10%, отметили авторы методики.

Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета
Экономика
Фото: Евгений Разумный /Ведомости/ТАСС

Чтобы сбалансировать бюджет Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах. В частности, ведомство считает нужным отказаться от индексации зарплат чиновников, перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023-го года и уменьшить расходы на госпрограммы. Эти меры вместе с сокращением ассигнований на госпрограмму вооружений (ГПВ) на 5% призваны обеспечить в течение следующих трех лет сбалансированность федерального бюджета, который из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть стал дефицитным.

Материал дополняется.

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: Минфин, бюджет, Крым
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