Эксперты РАН предсказали «новую эпоху реформ» в России

С 2025 года в России начнется переход к «новой эпохе реформ» и эволюции политической элиты, утверждают эксперты ИМЭМО РАН. Они представили прогноз развития страны до 2040 года на основе теории эволюционных циклов

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2025 год может стать важным историческим рубежом для России, говорится в докладе «Эпоха реформ и потрясений. Россия и мир в период до 2040 года» главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Владимира Пантина и его соавтора Кирилла Родионова (РБК ознакомился с материалами). В частности, в 2025 году они ждут перехода России к «новой эпохе реформ», а также «серьезного, но эволюционного обновления политической элиты». Свои выводы эксперты сделали на основе теории эволюционных циклов.

Что такое «теория эволюционных циклов» Прогностическая модель базируется на анализе реально наблюдаемых фактов, закономерностей и тенденций и является модифицированной версией «кондратьевских циклов». Циклы Кондратьева, в свою очередь, представляют собой длинные волны мировой конъюнктуры, которые можно проследить в том числе по колебаниям ценовых индексов и сырьевых котировок. Классический цикл Кондратьева состоит из двух волн — повышательной и понижательной — продолжительностью по 25 лет каждая. На повышательной волне в мировой экономике преобладает благоприятная деловая конъюнктура, а временные кризисы преодолеваются сравнительно легко; и наоборот, на понижательной волне доминирует низкая деловая конъюнктура, а непродолжительные периоды подъема не приводят к устойчивому росту. Теория эволюционных волн предполагает, что полный цикл развития мировой экономики и политики состоит из двух кондратьевских циклов, или четырех фаз: технологического переворота, великих потрясений, революции мирового рынка и структурного кризиса. Внутри каждого цикла воспроизводится одна и та же последовательность событий, при этом для каждого года есть свой структурный аналог, указывают авторы доклада.

Реформы и обновление элиты

Согласно теории эволюционных циклов, на период 2017-2041 годов приходится новая повышательная волна, а именно, фаза революции мирового рынка, указано в докладе. Ее условно можно разделить на шесть равных четырехлетних отрезков: в первые два четырехлетия разгораются международные конфликты, важные для становления миропорядка (сначала не носящие вооруженного характера, затем переходящие в него), в третьем четырехлетии происходит поворот к реформам, на четвертое приходится их пик, во время пятого четырехлетия проявляется реакция на реформы, и, наконец, в шестом четырехлетии наблюдается откат к вооруженным конфликтам и внутриполитическим потрясениям.

Если руководствоваться таким условным делением, в 2025 году Россия перейдет в четырехлетие, которое эксперты называют «новой эпохой реформ». Переход будет продиктован как внутренними предпосылками (в том числе исчерпанием действующей модели экономического роста, основанной на масштабных вливаниях бюджетных средств), так и сдвигами на мировой арене, на фоне которых международная изоляция будет выглядеть «все более угрожающей» для будущего, указано в докладе.

Эксперты обращают внимание, что этот период цикла часто сопровождается «относительно эволюционным» обновлением политической элиты.

«Исходя из этого, можно сделать вывод, что в 2025 году в России произойдет серьезное, но эволюционное обновление политической элиты, которое при этом не будет сопровождаться ломкой политических институтов и крушением государства», — отмечают эксперты.

Экономическая и политическая либерализация может создать условия для некоторой нормализации отношений с США и для выхода России из радикальной конфронтации со странами Запада, допускают авторы доклада. «Впрочем, это не означает, что напряженность в отношениях между Россией и Западом полностью сойдет на нет», — оговариваются они.

Переход из «второго мира» в «первый»

Анализируя дальнейшее развитие кондратьевского цикла, авторы доклада прогнозируют, что после 2029 года начнется основной этап реформ — короткий, но интенсивный период проведения преобразований, который продлится до 2033 года.

«На 2029–2033 годы будут приходиться ключевые реформы, включая изменение баланса между ветвями власти, планомерное разгосударствление экономики и перераспределение налоговых поступлений между регионами и федеральным центром», — отмечают они.

В следующую четырехлетку — 2033–2037 годы — будет происходить «первая реакция на реформы», указано в докладе. «Это не обязательно могут быть столь же драматичные события, как первые покушения на Александра II (в частности, покушение Каракозова в 1866 году), но, скорее всего, будет иметь место еще один этап перестановок в элите», — прогнозируют эксперты.

В 2038–2041 годах обновление политической элиты в России, скорее всего, продолжится, указано в докладе. Аналогом этому временному отрезку авторы считают конец 1960-х годов, когда во Франции под влиянием студенческой революции произошла отставка президента Шарля де Голля, а в ФРГ с избранием на пост канцлера социал-демократа Вилли Брандта завершилась двадцатилетняя эпоха правления ХДС/ХСС.

Ближайшие полтора десятилетия открывают новые возможности для проведения в России преобразований, включая создание работающих государственных институтов и глубокое реформирование экономики, резюмируют авторы. «Стоит напомнить, что именно в фазе революции мирового рынка происходит переход некоторых государств из «второго» мира в «первый», — указывают они. Например, в XX веке такой переход совершили Германия и Япония, которые после разрушительной Второй мировой войны вошли в число ведущих экономик мира.

«Совершит ли подобный переход Россия, зависит не только от происходящих глобальных сдвигов, но и от способности интеллектуального, предпринимательского и политического класса сохранить холодную голову в эпоху реформ и потрясений», — указано в докладе. Согласно национальным целям развития России, к 2030 году страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира (по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности). Однако после публикации указа Всемирный банк обновил данные, в результате чего выяснилось, что четвертой экономикой Россия стала еще в 2021 году. Впереди остались такие страны, как США, Китай и Индия.

Что будет происходить в мире Значимые сдвиги в период с середины 2020-х по начало 2040-х годов будут происходить не только в России, но и в мире в целом, говорится в докладе. Первым и уже во многом состоявшимся сдвигом станет окончательное перенятие Китаем роли «противоцентра», которую сейчас частично выполняет Россия, указывают эксперты. В результате после 2025 года международные отношения в значительной мере будут определяться противостоянием США и КНР, которое будет приводить к региональным конфликтам. «Вероятность значимых региональных конфликтов будет особенно высокой около 2029, 2033, 2037 и 2041 годов», — говорится в докладе. Противостояние США и КНР, с одной стороны, будет способствовать определенной стабилизации мирового порядка с новым балансом сил, а с другой — продолжит тренд на деглобализацию, начавшуюся в середине 2000-х годов, прогнозируют эксперты.

Попытка встроить «страсти и кровь» в схему

Опрошенные РБК экономисты заявили об осторожном отношении к теориям циклического развития процессов в экономике и обществе. Циклические факторы, безусловно, есть, но они далеко не единственные определяют мировую динамику, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

«Жизнь двигается такими циклами — от приватизации к национализации, то приток, то откат, то либералы, то консерваторы. Это сложное взаимодействие, которое разворачивается перед нашими глазами по серьезнейшим закономерностям, которые надо еще изучать», — указал Буклемишев. В целом доклад эксперт охарактеризовал как «попытку встроить все многообразие, всю сложность, все страсти и кровь в какую-то заранее сложившуюся схему».

Некоторая цикличность в экономике присутствует, однако под воздействием того, как совершенствуется экономическая политика и в принципе развивается общество, циклы могут сильно видоизменяться, говорит директор ИНП РАН Александр Широв. «Привязывать их жестко к прогнозам каких-то определенных сдвигов или изменений в экономике или политике я бы не стал», — скептичен эксперт.

У обоих экономистов возникли сомнения в том, что 2025 год станет переломным с точки зрения реформ в России. «Если посмотреть последние 30 лет существования России — мы не создали железобетонной экономической или политической системы, она все время трансформируется под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. Стационарность для нашей экономики мы увидим еще нескоро, структурные сдвиги — это то, что определяет суть развития России», — говорит Широв.

Помимо идеологической, политической составляющей, важны люди, которые берут на себя ответственность проводить реформы, рассуждает Буклемишев. «В целом я бы не предрекал, что именно в 2025 году будет движение к реформам», — говорит он, замечая, что «рано или поздно несомненно начнется».