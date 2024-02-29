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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин назвал элитой тружеников и воинов, а не «набивших карманы» в 90-е

Путин назвал участников военной операции и тружеников настоящей элитой России
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Участники военных действий «не кичатся успехами» и им можно доверить Россию, считает Путин. Он объявил о запуске кадровой программы «Время героев», которая будет строиться по тем же стандартам, что и «школа губернаторов»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Президент Владимир Путин назвал настоящей элитой тех, кто служит России, «тружеников и воинов», которые своим делом доказали преданность стране. Им президент противопоставил тех, кто «набили карманы в 90-е». Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что «постоянно встречается с участниками специальной военной операции». «Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Сердце наполняется гордостью за наш народ и этих людей. Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции», — заявил Путин.

Такие люди «не кичатся успехами, но в переломные моменты берут на себя ответственность», и таким «можно доверить Россию в будущем», продолжил он. «Слово «элита» себя дискредитировало. Особенно те, кто набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита. Подлинная элита — это те, кто служит России», — подчеркнул президент.

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Участники военных действий должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, считает президент. В связи с этим с 1 марта они смогут подать заявки на участие в кадровой программе «Время героев»; программа будет строиться по тем же стандартам, что и «школа губернаторов» (программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, запущенная в 2017 году), выпускники которой «выходят на высокие позиции во многих сферах». Наставниками станут руководители правительства, администрации президента, министерств и ведомств, главы регионов и компаний, в дальнейшем программу расширят.

Также, заявил Путин, участники военных действий должны иметь возможность в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах.

О том, что российская элита должна формироваться из участников военной операции, Путин говорил и в конце января. Он также призывал «обращать внимание» на тех, кто был в зоне боевых действий. «Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому», — убежден российский президент.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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