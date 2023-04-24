Государство собрало с бизнеса «безвозмездно» ₽20 млрд

С декабря, когда власти начали собирать с бизнеса «комиссию» за продажу российских активов нерезидентами, бюджет собрал по подходящей на эту роль статье ₽20 млрд. Взнос составляет 5 или 10% рыночной цены в зависимости от условий

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В декабре 2022 года статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» впервые за много лет пополнилась миллиардными сборами: за декабрь они составили почти 3 млрд руб., а с начала 2023 года по 19 апреля — еще 17 млрд, выяснил РБК на основе данных системы «Электронный бюджет». В 2021 году такой строки в бюджете вообще не было, а в 2015–2020 годах поступления по ней были символическими — не более 3 млн руб. в год.

Прогноза по данным поступлениям на весь 2023 год нет, поскольку прогноз по различным сборам формировался осенью 2022 года на этапе подготовки федерального бюджета. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

С декабря 2022 года российские власти собирают в бюджет «добровольно» направляемые денежные средства со сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран. Все такие сделки подлежат одобрению подкомиссии (во главе с министром финансов) правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В декабре подкомиссия сформулировала несколько условий, которым должна соответствовать сделка для получения разрешения. Одно из них — направление добровольного взноса в размере не менее 10% от «суммы осуществляемой сделки». Одновременно было установлено требование о продаже актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

В марте 2023 года эти условия были скорректированы: теперь нужно заплатить не меньше 5% от независимо оцененной рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не меньше 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%.

В апреле президент Владимир Путин поручил направлять средства от уплаты добровольного взноса за продажу российских бизнесов «недружественными» иностранцами на развитие туристической инфраструктуры в России.

«Добровольное обязательство»

Поступления данного взноса соответствуют бюджетной статье «Безвозмездные поступления», подтвердил РБК федеральный чиновник. Правовая природа «обязательства по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет» неясна, отмечает старший партнер юрфирмы Intellect Роман Речкин, поясняя, что деньги перечисляются в бюджет добровольно, но в рамках некоего обязательства. Если это пожертвование (статья «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» может включать добровольные пожертвования), то компания может учесть его в расходах и уменьшить налог на прибыль. Если это обязательный платеж за оказание «госуслуги» — то есть за выдачу разрешения на сделку, то он укладывается в понятие «сбора» из Налогового кодекса (хотя кодекс и запрещает устанавливать налоги и сборы, им не предусмотренные), рассуждает юрист.

Из опубликованных протоколов подкомиссии также непонятно, кто должен уплачивать этот сбор — иностранный продавец бизнеса или российский покупатель. «Формулировка в выписке из протокола довольно расплывчата: не указана сторона, которая должна его уплатить, порядок и сроки уплаты. Полагаем, что, исходя из целей введенных ограничений, обязательство по внесению взноса лежит на продавце доли — иностранном контрагенте, однако здесь может возникнуть ряд организационных и технических сложностей», — говорит исполнительный директор юрфирмы «Двитекс» Жанна Супряга (фирма работает в интересах клиентов, участвующих в сделках по продаже иностранных бизнесов в России). По ее словам, стороны сделки могут в договоре предусмотреть, что данное обязательство исполняет покупатель.

В свою очередь, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев (коллегия тоже имеет опыт по согласованию в правкомиссии сделок по продаже активов нерезидентами) указывает, что сбор платит заявитель, а им может быть как продавец, так и покупатель. «Даже еще в 2022 году и в начале 2023-го мы настоятельно рекомендовали нашим доверителям вместе с пакетом документов подавать гарантийные письма, в которых они в добровольном порядке, как обратившиеся, предлагали уплатить десятипроцентный сбор», — рассказывает он.

Сделки по €1

Вопрос о природе этого сбора остается открытым, соглашается Николаев. «На мой взгляд, он очень похож на скрытый налог при сделке. Как его будет оценивать государство, я не знаю; пока такой оценки нет. Кроме этого, если мы рассматриваем вопрос налогов, там есть другие риски, гораздо более серьезные, которые заключаются в том, что налоговая инспекция имеет право доначислить покупателю налог в связи с тем, что он получил прибыль в виде натуры, которая заключается в том, что он за 50% купил актив, который стоил 100%», — предупреждает юрист, добавляя, что скидка — требование подкомиссии, но в Налоговом кодексе нет статьи, которая освобождала бы от налога в таком случае.

Николаев полагает, что условие об уплате повышенного взноса (от 10% рыночной стоимости) при продаже по цене менее 10% от рыночной стоимости связано с тем, что подкомиссию не устраивают сделки, при которых иностранные компании продают все российские активы за €1 менеджменту с обязательством продать эти доли по первому требованию бывшим собственникам. «Поэтому она [подкомиссия] в качестве дополнительных препятствий и предложила механизм, где налог, или штраф, в размере 10% платится со сделок стоимостью менее 90% от рыночной стоимости активов», — допускает он.

Ранее партнер BGP Litigation Александр Панов сообщал, что в последнее время подкомиссия, судя по всему, не поощряет сделки managеment buy-out (MBO, сделки по покупке компании ее менеджментом), если нет кредитного плеча. «Ее [подкомиссии] логика достаточно простая: нужен финансовый партнер, который как залог берет актив», — рассуждал Панов. Этот тренд подтвердил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов.

Министр финансов Антон Силуанов в середине апреля сказал, что власти планируют ввести для иностранных компаний налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России. «То есть мы создаем условия, для того чтобы, наоборот, компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был невыгоден для иностранного бизнеса», — пояснил министр.

Публично об уплате добровольного взноса сообщала, например, АФК «Система», чья «дочка» купила десять отелей норвежской Wenaas в России. По условиям соглашения сумма сделки составила до €203 млн (около 15,5 млрд руб.), из которых примерно €18,5 млн (1,4 млрд руб.) — добровольный взнос в бюджет.