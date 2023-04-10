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Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Владимир Путин поручил направлять на развитие туризма взносы от иностранцев
Правительству также поручено оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя из средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на развитие туристической инфраструктуры средства от уплаты добровольных взносов в бюджет при сделках по отчуждению активов иностранных резидентов из недружественных стран, сообщается на сайте Кремля.

Кабинет министров также должен оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя из средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения — до 1 июля.

В конце марта Минфин обязал нерезидентов из недружественных государств, которые намерены выйти из российских активов, платить взнос в бюджет; он составит не менее 10% от половины рыночной стоимости активов и не менее 10% от рыночной стоимости активов, если они продаются с дисконтом более 90%.

В конце декабря прошлого года РБК писал, что подкомиссия Минфина решила ввести добровольный взнос в бюджет со сделок по продаже активов иностранцами из недружественных государств — не менее 10% от суммы осуществляемой сделки. Кто будет его делать, иностранный продавец или российский покупатель актива, не уточнялось. Кроме того, активы, как сообщил РБК, должны продаваться с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной независимым оценщиком.

Если бы бизнес, например, продавался за половину рыночной стоимости, то взнос должен был составить не менее 5% стоимости, если за 30% рыночной стоимости — то 3%, и т.д. (взнос фактически уменьшался бы с увеличением дисконта).

Теперь же при прочих равных, если бизнес продается за 30% рыночной стоимости, то есть с 70-процентным дисконтом, взнос в бюджет все равно составит не менее 5% рыночной стоимости. Таким образом, размер взноса относительно рыночной стоимости фактически будет зафиксирован.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин нерезиденты продажа активов взнос туризм
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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