Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Правительству также поручено оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя из средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на развитие туристической инфраструктуры средства от уплаты добровольных взносов в бюджет при сделках по отчуждению активов иностранных резидентов из недружественных стран, сообщается на сайте Кремля.

Кабинет министров также должен оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя из средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения — до 1 июля.

В конце марта Минфин обязал нерезидентов из недружественных государств, которые намерены выйти из российских активов, платить взнос в бюджет; он составит не менее 10% от половины рыночной стоимости активов и не менее 10% от рыночной стоимости активов, если они продаются с дисконтом более 90%.

В конце декабря прошлого года РБК писал, что подкомиссия Минфина решила ввести добровольный взнос в бюджет со сделок по продаже активов иностранцами из недружественных государств — не менее 10% от суммы осуществляемой сделки. Кто будет его делать, иностранный продавец или российский покупатель актива, не уточнялось. Кроме того, активы, как сообщил РБК, должны продаваться с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной независимым оценщиком.