Юристы рассказали о сложностях при согласовании сделок с иностранцами

При согласовании сделок с иностранцами власти могут предъявлять дополнительные требования к продавцам и покупателям, говорят юристы. В последнее время, например, они не приветствуют выкуп российских активов менеджментом

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Подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран учитывает не только формальные критерии, но и ряд неформальных аспектов, рассказали юристы, работающие на рынке слияний и поглощений, в рамках XIII российского M&A Конгресса, организованного компанией Cbonds.

Эти аспекты касаются круга лиц, принимающих решения по одобрению сделок, а также дополнительных требований по способам финансирования сделок и условиям работы новых владельцев активов ушедших иностранцев. В будущем они могут быть формализованы, допускают эксперты.

Представитель аппарата правительства перенаправил вопросы РБК в Минфин. В министерстве указали, что информация о работе подкомиссии, в том числе подходы к одобрению сделок, раскрываются на сайте Минфина. «Все позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России по рассматриваемым заявлениям поступают в подкомиссию в официальном порядке за подписью представителей ведомств и рассматриваются в установленном порядке», — добавил представитель Минфина.

Какие формальные требования уже установила подкомиссия Минфина Необходимость получать разрешение подкомиссии на проведение сделок с резидентами недружественных стран была утверждена правительством еще в марте 2022 года, после того как западные страны ввели в отношении России санкции в связи с началом специальной военной операции на Украине. В декабре подкомиссия Минфина огласила четыре критерия, которыми формально руководствуется при одобрении сделок по продаже иностранцами активов в России: наличие независимой оценки активов (также Минфин опубликовал список рекомендованных оценщиков);

наличие рассрочки платежа для покупателя на один-два года либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки;

продажа актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки;

установление ключевых показателей эффективности (KPI) для новых акционеров (собственников).

Что еще надо учитывать при согласовании сделок с иностранцами

Влияние чиновников

Формально решение о выдаче разрешения на проведение сделки с резидентом недружественной страны принимают только члены подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов. В реальности на него также влияет гораздо более широкий круг заинтересованных лиц (стейкхолдеров), рассказал партнер «Кесарев Консалтинг» Юрий Панасик.

Такими лицами, в частности, могут быть профильные министерства, регулирующие сектор, в котором работает продаваемая компания (например, Министерство строительства).«[Такой стейкхолдер] как бы не имеет права голоса внутри комиссии, но его мнение очень значимо», — обращает внимание Панасик. По его словам, у некоторых отраслевых регуляторов «существует неформальный запрет на определенные компании, определенные юрисдикции, чтобы сделки не пропускать». Кроме того, неформальное, но значимое влияние на принятие решений может оказывать губернатор региона, в котором находится продаваемый актив, добавляет Панасик.

Дополнительные требования к продавцу или покупателю

В рамках получения согласия в сделки также могут «зашивать» дополнительные требования для продавца или покупателя, продолжает Панасик. «Например, требования со стороны правительства взять на себя дополнительные инвестиции, которые способны значительно снизить цену покупки», — говорится в презентации эксперта. Дополнительными требованиями также могут быть назначение в компании исключительно российского менеджмента или локализация предприятия, перечисляет Панасик.

Есть и формальные требования, которые могут быть предъявлены покупателю. Ранее подкомиссия Минфина допускала установление ключевых показателей эффективности (KPI) для новых акционеров (собственников). Речь может идти об обеспечении определенного уровня занятости, налоговых сборов, доходов и объемов производства, перечислил Панасик. «Это позволяет отраслевому министерству и подкомиссии согласовывать покупателей с необходимыми компетенциями», — указал он.

Анализ поведения компании

Важным аспектом, по словам Панасика, является анализ поведения компании после начала специальной военной операции России на Украине. «Например, регулятор получает письмо за подписью глобального директора, что мы подтверждаем продолжение деятельности в России, но при этом регулятор в марте заходит на сайт [компании], в ее отчетность, и там зафиксировано, что компания «потихоньку сворачивает деятельность», — уточняет он. Подобные факты также учитываются при согласовании сделок, говорит эксперт.

Усложнение условий для сделок по выкупу активов менеджментом

«Некоторое время назад в ответ на информационную повестку мы стали слышать, что правительственная комиссия не поощряет сделки managеment buy-out (MBO, сделки по покупке компании ее менеджментом. — РБК), если нет кредитного плеча», — рассказал партнер BGP Litigation Александр Панов, подразумевая предоставление финансирования банками, работающими на территории России. По его словам, еще в октябре-ноябре прошлого года сделки MBO проходили, сейчас они менее доступны. «Ее (подкомиссии. — РБК) логика достаточно простая: нужен финансовый партнер, который как залог берет актив», — рассуждает Панов.

Тренд отказа от сделок по выкупу компаний менеджментом действительно есть, подтвердил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов: «Все сделки, по которым ранее велись [переговоры], скорее сводятся к сделкам с реальным покупателем, чем МВО». Напрямую он не связывает этот тренд с требованием о наличии кредитного плеча. «Но в целом это похоже на правду», — добавил он.

Перечисленные критерии пока являются неформальными, но в будущем они могут быть закреплены официально, как это было ранее с требованием о дисконте не менее 50% на активы уходящих иностранцев или с обязательством о взносе в бюджет в размере 10% от сделки, сказал Панасик. «Сначала регулятор обкатывает те или иные подходы на практике, никак не зафиксировав... а потом в той или иной форме они фиксируются», — заключил эксперт.

По оценке агентства AK&M, в 2022 году иностранный бизнес продал в России свои активы на общую сумму $16,31 млрд, что составило 38% от общегодового денежного объема рынка слияний и поглощений. За год было совершено 109 таких сделок. В 2023 году тренд по исходу иностранного бизнеса из России может сохраниться, но, вероятно, будет не таким массовым, так как те компании, которые хотели экстренно уйти с рынка, уже сделали это, отмечали опрошенные РБК эксперты.