АФК «Система» купит российские отели норвежской Wenaas за €203 млн

АФК «Система» купит десять отелей норвежской Wenaas в России за €203 млн, включая гостиницы на Невском проспекте в Петербурге и в Шереметьево. Из этой суммы 10% будет перечислено в бюджет России как добровольный взнос

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Дочерняя компания АФК «Система» «Космос Северо-Запад» подписала обязывающее соглашение о покупке у норвежской Wenaas Hotel Russia десяти отелей, расположенных в четырех городах России. Об этом говорится в сообщении «Системы», поступившем в РБК.

По условиям соглашения сумма сделки составит до €203 млн (около 15,5 млрд руб по текущему курсу ЦБ). Но окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах компаний на дату закрытия сделки, говорится в сообщении. Эта сумма включает десятипроцентный так называемый добровольный взнос в российский бюджет, который теперь должны уплачивать иностранные продавцы от сделок по продаже своих активов в России. То есть в бюджет будет перечислено до €20,3 млн.

Сделка будет профинансирована за счет собственных и заемных средств ООО «Космос Северо-Запад». Соотношение собственных и заемных средств в «Системе» не уточняют.

Если стороны получат все регуляторные одобрения, то завершение сделки произойдет до конца первого квартала 2023 года. Для заключения подобных сделок в России требуется одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также правительственной комиссии, которая с прошлого года рассматривает все сделки с иностранными компаниями, продающими активы в России.

Портфель активов Wenaas Hotel Russia включает шесть отелей в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel) и два в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport). А также по одной гостинице под брендом Park Inn by Radisson в Мурманске и Екатеринбурге. В двух активах после сделки «Система» будет контролировать чуть менее 100%: в отеле в Мурманске корпорация получит 98,44%, в гостинице Inn by Radisson Sheremetyevo — 99,91%.

Общий фонд этих гостиниц превышает 4 тыс. номеров, их общая площадь составляет 264,1 тыс. кв. м. Совокупная выручка отелей по итогам 2021 года составила 4,3 млрд руб., а в допандемийном 2019 году — 6,2 млрд руб. У активов отрицательный совокупный чистый долг.

ООО «Космос Северо-Запад» входит в Cosmos Hotel Group, подконтрольную АФК «Система». В портфеле Cosmos Hotel Group более 20 отелей в 16 городах России. Сейчас номерной фонд сети составляет 4,5 тыс. номеров. После сделки и в результате реализации собственной программы развития номерной фонд сети превысит 9,5 тыс., говорит президент Cosmos Hotel Group Александр Биба (его слова приводятся в сообщении).

По словам Бибы, отели Wenaas Hotel Russia представляют собой диверсифицированный портфель гостиничных активов и сделка позволит Cosmos Hotel Group существенно укрепить позиции на рынке гостиничных услуг в России. «Большая часть приобретаемых отелей имеет уникальную локацию — от исторического центра Санкт-Петербурга и других городов до непосредственной близости к крупнейшим российским аэропортам — Шереметьево и Пулково», — отмечает он.