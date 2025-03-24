Reuters узнал, что ЦБ предупредил об обрушении цен на нефть, как в 1980-е

В 1980-е нефтяные цены рухнули и продержались на этом уровне почти 20 лет, этот «исторический прецедент» может повториться — как утверждает Reuters, об этом предупредил ЦБ в закрытом докладе

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк предупредил, что продолжительный обвал нефтяных цен 1980-х годов может повториться из-за действий США и ОПЕК, сообщает Reuters. Агентство утверждает, что ознакомилось с закрытой презентацией, которую подготовил регулятор для обсуждения под председательством премьера Михаила Мишустина.

«Цена на нефть является значительным риском», — сказано на одном из слайдов, а среди других рисков упоминается «значительный рост добычи в Соединенных Штатах и за пределами ОПЕК». Там же сказано, что резервные мощности ОПЕК близки к рекордному уровню и равны объему экспорта российской сырой нефти.

«Исторический прецедент — после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть», — гласит слайд презентации с тремя восклицательными знаками подряд.

Нефтяные цены в то время взлетели до беспрецедентного для той поры уровня: с $3 за барр. в начале 1970-х до $35 в 1981 году. Это стало результатом сразу нескольких «шоков» того периода — арабское нефтяное эмбарго, иранская революция и ирано-иракский конфликт. Сверхвысокая цена стала стимулом для разработки новых месторождений и, вследствие, перепроизводства нефти, вызвавшего обрушение цен. СССР в этой ситуации только в 1986 году лишился $20 млрд (7,5%) экспортной выручки.

РБК отправил запрос в Центробанк.



Как отмечает Reuters, Центробанк не реже одного раза в год анализирует экономические риски в закрытых отчетах, но прежде не прогнозировал, из-за чего может возникнуть длительный период низких цен на нефть.

С отдельным отчетом выступило Минэкономики, ведомство упомянуло другие риски для экономики, утверждает агентство: снижение активности инвесторов, увеличение расходов и «плохие долги», утверждает агентство.

В 2024 году Россия заработала на нефтяном экспорте $189 млрд, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА). В январе 2025-го Россия заработала на нефтяном экспорте (поставки нефти и нефтепродуктов) около $15,77 млрд, что почти на $950 млн больше, чем месяцем ранее, заметили в МЭА. По его данным, выручка от экспорта сырой нефти увеличилась на $580 млн, до $9,82 млрд, а нефтепродуктов — на $360 млн, до $5,95 млрд. Вместе с тем, по сравнению с январем 2024 года показатели продемонстрировали снижение, главным образом из-за нефти.

В более долгосрочной перспективе «драматичного» снижения экспорта российской нефти, вызванного новыми санкциями, не ожидается, полагают в «Финам».«Мы скорее склонны согласиться с доводами Минэнерго США, который в своем последнем прогнозе заявил, что последние санкции против России немного сократят добычу нефти в России по сравнению с тем, что прогнозировалось ранее», — рассказали в компании.