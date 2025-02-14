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Доходы России от нефтяного экспорта в январе выросли на $1 млрд

МЭА: доходы России от нефтяного экспорта в январе выросли до $15,8 млрд
Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в январе выросли почти на $1 млрд, до $15,8 млрд, подсчитали в МЭА. Выручка увеличилась, несмотря на новые санкции США, которые пока практически не отразились на поставках
BRENT BRENT $75 -1,17%
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Россия в январе заработала на нефтяном экспорте (поставки нефти и нефтепродуктов) около $15,77 млрд, что почти на $950 млн больше, чем месяцем ранее, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Рост произошел, несмотря на январские санкции США против российского энергетического сектора, которые в Вашингтоне называли «наиболее значительными» за все время.

МЭА уточняет, что выручка от экспорта сырой нефти увеличилась на $580 млн, до $9,82 млрд, а нефтепродуктов — на $360 млн, до $5,95 млрд. При этом в натуральном выражении общий нефтяной экспорт составил 7,4 млн барр. в сутки против 7,39 млн барр. в декабре. Сложившуюся в прошлом месяце динамику в агентстве объяснили ростом цен, который «компенсировал влияние стабильного уровня экспорта».

Однако по сравнению с январем 2024 года показатели продемонстрировали снижение, главным образом «из-за нефти», отмечают в МЭА. По подсчетам агентства, общая выручка от нефтяных поставок в прошлом месяце была на $610 млн ниже, чем год назад. Из них на доходы от нефти пришлось $580 млн, а от нефтепродуктов — только $30 млн. В целом нефтяной экспорт в отчетном месяце был на 570 тыс. барр. в сутки ниже, чем в январе 2024 года. В частности, экспорт нефти был меньше на 300 тыс. барр. в сутки, составив 4,6 млн барр., а экспорт нефтепродуктов — на 280 тыс. барр. в сутки, достигнув 2,8 млн барр.

Тем не менее стоимость всех российских сортов нефти осталась выше $60 барр., установленных странами G7 в качестве «потолка» цен на покупку нефтяного сырья из России, отмечают аналитики. При этом скидки на них по сравнению с мировыми эталонными сортами увеличились. Так, скидка на Urals в балтийских портах по сравнению со стоимостью Brent (североморский датированный) в январе выросла в среднем на $1 за баррель, до $12,69 за баррель. При этом еще в начале месяца показатель составлял $12, а к началу февраля вырос до $15,1 «из-за санкционного давления». Более сильную динамику они отмечают в отношении премиального сорта ESPO (ВСТО). Скидка на него по сравнению со стоимостью эталона Dubai увеличилась с $2,53 за баррель в декабре до $8,55 в январе. Еще в начале прошлого месяца показатель составлял $2,3, а уже к концу — достиг $15 за баррель. Такая разница связана с тем, что примерно две трети танкеров, попавших под новые санкции США, транспортируют именно сорт ESPO.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

В целом в 2024 году Россия заработала на нефтяном экспорте $189 млрд, подсчитали в Международном энергетическом агентстве. Как следует из обзора МЭА за февраль прошлого года, по сравнению с 2023 годом показатель вырос на 8%, в то время как в натуральном выражении нефтяной экспорт увеличился только на 2,7%.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Влияние санкций на отгрузки

США ввели очередные санкции против России, в существенной степени затронувшие нефтяной сектор, 10 января. Санкционный список пополнили «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», нефтесервисные предприятия, трейдеры, страховщики и 183 судна, из которых 144, по утверждению Вашингтона, относятся к «теневому флоту», перевозящему российскую нефть. Период, за который необходимо «свернуть» поставки нефти на этих танкерах, длится до 27 февраля при условии, что сырье было отгружено до 10 января, напоминают в МЭА. Таким образом, «новые санкции увеличили число попавших под ограничения США, ЕС и Великобритании танкеров, торгующих российской нефтью, до 245 из оценочно 575», относящихся к «теневым». Суда, заблокированные американскими мерами, в 2024 году перевозили примерно 1,5 млн барр. в сутки российской нефти и около 200 тыс. барр. в сутки нефтепродуктов, отмечается в обзоре.

Однако снижение числа доступных для России нефтяных танкеров в перспективе может отразиться на мировом рынке фрахта, допускают в МЭА. «Если торговля российской нефтью перейдет на легальные танкеры, осуществляющие поставки по цене ниже «потолка», фрахтование может осложнить доступность. Недавний рост спроса на баррели с Ближнего Востока уже привел к росту фрахтовых ставок», — пишут эксперты.

Пока же санкции практически не отразились на российском нефтяном экспорте, констатируют в МЭА. «Россия продолжает грузить нефть и нефтепродукты на танкеры, в среднем 5,8 млн барр. в сутки в январе — неизменно по сравнению с декабрем», — говорится в докладе. Хотя покупатели сначала приостановили свои закупки, что привело к кратковременному скоплению российской нефти «на воде», напряженность вскоре ослабла, что в агентстве связывают, предположительно, с разрешенным на сворачивание торговых операций периодом. При этом «в ближайшие недели вполне могут появиться обходные пути для поддержания объемов российского экспорта», допускает МЭА.

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Фото: k_samurkas / Shutterstock

Какие перспективы в будущем

Во второй половине января, после введения новых ограничений, экспорт российской нефти остался стабильным, согласен Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». Хотя агентство Bloomberg отмечает «определенный провал» в морских поставках до 2,3 млн барр. в cутки за неделю, окончившуюся 9 февраля, что «достаточно низко», «по одной неделе нельзя судить о тенденции в целом», считает он. «Мы уже имели возможность наблюдать подобного рода провалы, например в середине декабря 2022 года (тогда экспорт опустился до 1,95 млн барр. в сутки), ранее в середине сентября 2022 года экспорт опускался примерно до 2 млн барр. в сутки. После всех подобного рода спадов экспорт всегда восстанавливался», — отмечает эксперт.

В более долгосрочной перспективе «драматичного» снижения экспорта российской нефти, вызванного новыми санкциями, также не ожидается, полагают в ФГ «Финам». «Мы скорее склонны согласиться с доводами Минэнерго США, который в своем последнем прогнозе заявил, что последние санкции против России немного сократят добычу нефти в России по сравнению с тем, что прогнозировалось ранее», — говорит Дудченко. Кроме того, подчеркивает эксперт, стоит помнить еще о двух значимых факторах: намерение США сократить экспорт из Ирана и намечающийся «переговорный трек» с Россией, который может включать в себя частичное снятие санкций. Хотя шансы на ослабление ограничений маловероятны, это «все же возможное событие», допускает Дудченко. «В случае, если санкции против Ирана будут ужесточаться, возможно, что доля России в поставках нефти в Китай увеличится», — резюмирует он.

Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), по итогам января 2025 года стоимость основных экспортных сортов нефти России — Urals и ESPO — действительно была выше ценового потолка $60 за баррель, говорит аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян. В частности, стоимость Urals на базисе FOB Primorsk в среднем составила $64,3 за баррель, что на 4,3% больше, чем месяцем ранее. Показатель Urals FOB Novorossiysk вырос на 6,3% к декабрю, до $65,9 за баррель, а ESPO FOB Kozmino — на 4,4%, до $74,2. При этом дисконт на Urals FOB Primorsk вырос на $2,05 по сравнению с декабрем и достиг $14,32 за баррель, а в течение первой недели февраля поднялся до $15,75. Дисконт на ESPO FOB Kozmino в январе увеличился на $3,74 за баррель, составив $5,8 в среднем. «Стоит отметить, что диапазон изменения дисконта на ESPO FOB Kozmino варьировался в пределах $2–10 за баррель в течение прошлого месяца», — замечает эксперт.

При этом январская динамика морских отгрузок нефти из России «свидетельствует об адаптации участников рынка к новым условиям», полагают в ЦЦИ. По оценкам центра, экспорт сырой нефти морем в прошлом месяце составил около 429 тыс. т в сутки (снижение на 19 тыс. т к декабрю), или 3,1 млн барр. в сутки (снижение на 138 тыс. барр. к декабрю). Вместе с тем с учетом выхода на внеплановые ремонты ряда российских НПЗ прогнозируется снижение внутреннего потребления нефти и последующее увеличение ее экспорта весной. Рост экспорта окажет понижательное давление на цены Urals, что, впрочем, будет выгодно для основного потребителя этого сорта — Индии, отмечает Мартиросян. «Цены на ESPO будут зависеть от доступности танкеров для снижения расходов на фрахт из порта Козьмино, стоимость которого по итогам января увеличилась до $5,6 за баррель (на $3,5 за баррель месяц к месяцу). В то же самое время Shandong Port Group продала доли в порту Jingang (100% частной компании) и Haixin (59% частной компании и 41% государственной компании). Ожидается, что больше санкционированных танкеров будут выгружать грузы сырой нефти ESPO в двух портах в Дунъине, что является позитивной новостью для российских продавцов нефти», — заключает аналитик.

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