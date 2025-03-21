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Война санкций ,  
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Spiegel узнал о конфискации вышедшего из порта в России танкера с нефтью

Сюжет
Война санкций
Танкер Eventin в январе вышел из российского порта Усть-Луга и направился в Египет, однако через несколько дней лег в дрейф недалеко от немецкого острова Рюген. Теперь таможня Германии конфисковала танкер и нефть
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Германская таможня конфисковала вышедший из порта в России и потерявший управление нефтяной танкер Eventin, сообщает Der Spiegel.

Издание отметило, что таможня приняла это решение 14 марта и вместе с танкером ведомство распорядилось конфисковать перевозимые им около 100 тыс. т нефти стоимостью более €40 млн.

Перед вынесением постановления между различными министерствами Германии прошли интенсивные переговоры о дальнейшей судьбе судна, которое с середины января дрейфовало у острова Рюген в Балтийском море, добавил журнал.

Издание пишет, что ранее Eventin попал в санкционный список ЕС как часть «теневого флота» России, и таким образом правительство Германии решило послать сигнал Москве, что власти страны не будут мириться с транзитом российской нефти через Балтийское море.

Вышедший из порта в России танкер с нефтью лег в дрейф на Балтике
Общество
Неуправляемый&nbsp;нефтяной&nbsp;танкер&nbsp;Eventin&nbsp;на побережье острова Рюген, Германия, 10 января 2025 года

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России, в него, в том числе, вошли 78 судов из «теневого флота». До этого, в январе, санкции против 183 судов, которые «являются частью теневого флота», ввели США.

Россия считает западные санкции незаконными и требует их отмены.

Нефтяной танкер Eventin вышел из российского порта Усть-Луга 6 января. Танкер шел под флагом Панамы в Порт-Саид в Египте, он должен был прибыть в пункт назначения 24 января. Однако через несколько дней после выхода из порта судно легло в дрейф в Балтийском море к северу от немецкого острова Рюген.

В экстренных службах тогда сообщили, что судно герметично и угрозы выброса нефти с него нет. Танкер был взят на буксир. Эвакуация экипажа не потребовалась.

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Иван Сало
Германия танкер конфискация нефть
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