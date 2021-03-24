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В ФАС не увидели причин для роста цен на бензин

Ведомство постоянно ведет мониторинг в регионах и пока не увидело предпосылок для подорожания бензина. Ранее в марте НТС сообщал, что цены на заправках до конца года могут вырасти на 14%. В Минэнерго объяснили это слабым рублем
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба не увидела предпосылок для значительного увеличения цен на бензин, которое прогнозировали в Независимом топливном союзе (НТС). Об этом ТАСС сообщил замглавы ФАС Виталий Королев.

«Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был», — заявил Королев. По его словам, служба ведет полный мониторинг цен на топливо в регионах, в том числе на Дальнем Востоке и в Крыму, и еженедельно докладывает правительству.

Ранее НТС направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором указал, что до конца этого года цены на бензин в России вырастут выше инфляции, а при пессимистичном прогнозе даже на 14%.

Замглавы Минэнерго — РБК: «Надо сделать предсказуемую цену на бензин»
Бизнес
Павел Сорокин

В союзе привели данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, где с начала декабря цены на бензин выросли на 18,5%. Обычно в этот период стоимость топлива, наоборот, снижается, что позволяет закупать бензин перед весенним сезоном повышенного спроса.

В НТС сообщили, что причиной увеличения биржевых и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). «Нетбэки растут по следующим причинам, прежде всего это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года», — говорилось в письме.

В союзе предложили правительству снизить акцизы на бензин и дизтопливо, чтобы избежать топливного кризиса в стране. НТС отмечал, что подобные действия уже совершались в 2018 году. Избежать столь значительного роста цен также помогут увеличение обязательных биржевых нормативов реализации бензина и дизеля и отмена демпферного механизма (надбавок к возвратному акцизу на топливо), читают авторы документа.

Замглавы Минэнерго объяснил, почему бензин не дешевеет вместе с нефтью
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин после письма из НТС в интервью РБК заявил, что власти предпринимают меры для сдерживания цен на бензин. В частности, с 1 мая должен заработать увеличенный топливный демпфер, который, по словам замминистра, не позволит ценам вырасти выше инфляции.

Сорокин также объяснял, что стоимость бензина на заправках увеличивается также за счет ослабления рубля, нехарактерного для периодов роста мировых цен на нефть.

«При росте цен на нефть росли и цены на АЗС. К тому же каждый год происходит пересмотр акцизов, меняется курс рубля и другие факторы, которые влияют на рублевую составляющую цены сырья», — говорил замглавы Минэнерго.

Автор
Михаил Котляр
бензин топливо цены ФАС
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