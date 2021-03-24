В ФАС не увидели причин для роста цен на бензин

Ведомство постоянно ведет мониторинг в регионах и пока не увидело предпосылок для подорожания бензина. Ранее в марте НТС сообщал, что цены на заправках до конца года могут вырасти на 14%. В Минэнерго объяснили это слабым рублем

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба не увидела предпосылок для значительного увеличения цен на бензин, которое прогнозировали в Независимом топливном союзе (НТС). Об этом ТАСС сообщил замглавы ФАС Виталий Королев.

«Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был», — заявил Королев. По его словам, служба ведет полный мониторинг цен на топливо в регионах, в том числе на Дальнем Востоке и в Крыму, и еженедельно докладывает правительству.

Ранее НТС направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором указал, что до конца этого года цены на бензин в России вырастут выше инфляции, а при пессимистичном прогнозе даже на 14%.

В союзе привели данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, где с начала декабря цены на бензин выросли на 18,5%. Обычно в этот период стоимость топлива, наоборот, снижается, что позволяет закупать бензин перед весенним сезоном повышенного спроса.