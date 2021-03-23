Замглавы Минэнерго объяснил связь цен на бензин с курсом рубля

В Минэнерго объясняют рост оптовых цен на бензин нехарактерным для дорогой нефти ослаблением рубля. При этом Павел Сорокин говорит, что в 2021-м розничные цены на бензин растут на уровне инфляции, и эта динамика будет сохраняться

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Цены на бензин в России традиционно «растут более активно, чем снижаются», однако для этого есть причины. Об этом заявил в интервью РБК замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Мировая цена на нефть очень волатильная, она может существенно корректироваться, как вверх, так и вниз в очень короткие промежутки времени. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС. К тому же, каждый год происходит пересмотр акцизов, меняется курс рубля и другие факторы, которые влияют на рублевую составляющую цены сырья», — пояснил замминистра.

Он также отметил, что на мировом рынке цены на нефть с начала 2021 года повысились (с $51 за баррель 4 января до $62 23 марта), но курс рубля не укрепился. «Рубль остается достаточно слабым, что не свойственно ему при росте цен на нефть. То есть сейчас бочка (баррель нефти в перечете на рубли. — РБК) стоит более 5 тыс. руб., полгода назад цена была 3,2 тыс. руб.», — сказал замминистра.

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