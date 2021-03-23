Замглавы Минэнерго объяснил связь цен на бензин с курсом рубля

По словам Сорокина, высокая волатильность цен создает проблемы с планированием и прогнозированием для любого потребителя нефтепродуктов, а потому за счет введения демпферного механизма власти России планировали стабилизировать ситуацию в рознице, ограничив рост цен уровнем инфляции.
Рост цен на топливо на внутреннем рынке регулируется с помощью механизма демпфера. При высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких должны заплатить в бюджет — это позволяет ограничить влияние колебаний цен на нефтяном рынке на стоимость производимого топлива. Этот механизм было решено создать в 2018 году, после того, как из-за роста цен на топливо правительству пришлось на некоторое время заморозить стоимость бензина.
«Главная задача — сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену, чтобы она не изменялась в разные стороны. В целом этот механизм достаточно эффективно работает», — пояснил замминистра.
Сорокин отметил, что в 2019 году цены на АИ-92 на АЗС выросли на уровень инфляции, около 3%, а в 2020 году прирост оказался существенно ниже инфляции — чуть больше 2% при инфляции около 5%.
«Цены в рознице с начала [2021] года растут на уровне инфляции. При нормализации ситуации в опте благодаря принятым мерам динамика розничных цен будет сохраняться в пределах инфляции», — добавил замминистра.
В середине марта Независимый топливный союз (НТС) направил главе правительства России Михаилу Мишустину письмо, в котором указал на угрозу роста розничных цен на бензин в 2021 году быстрее инфляции, в худшем случае — сразу на 14%.
Авторы обращения заявили о необходимости отменить демпферный механизм, ввести дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, а также увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. Налоговые льготы, как отметили в НТС, можно будет сохранить лишь для тех компаний, которые выполняют норматив.
Авторы
Тимофей Дзядко,
Евгений Калюков