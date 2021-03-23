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Замглавы Минэнерго объяснил связь цен на бензин с курсом рубля

В Минэнерго объясняют рост оптовых цен на бензин нехарактерным для дорогой нефти ослаблением рубля. При этом Павел Сорокин говорит, что в 2021-м розничные цены на бензин растут на уровне инфляции, и эта динамика будет сохраняться
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Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости
Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Цены на бензин в России традиционно «растут более активно, чем снижаются», однако для этого есть причины. Об этом заявил в интервью РБК замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Мировая цена на нефть очень волатильная, она может существенно корректироваться, как вверх, так и вниз в очень короткие промежутки времени. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС. К тому же, каждый год происходит пересмотр акцизов, меняется курс рубля и другие факторы, которые влияют на рублевую составляющую цены сырья», — пояснил замминистра.

Замглавы Минэнерго — РБК: «Надо сделать предсказуемую цену на бензин»
Бизнес
Павел Сорокин

Он также отметил, что на мировом рынке цены на нефть с начала 2021 года повысились (с $51 за баррель 4 января до $62 23 марта), но курс рубля не укрепился. «Рубль остается достаточно слабым, что не свойственно ему при росте цен на нефть. То есть сейчас бочка (баррель нефти в перечете на рубли. — РБК) стоит более 5 тыс. руб., полгода назад цена была 3,2 тыс. руб.», — сказал замминистра.

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По словам Сорокина, высокая волатильность цен создает проблемы с планированием и прогнозированием для любого потребителя нефтепродуктов, а потому за счет введения демпферного механизма власти России планировали стабилизировать ситуацию в рознице, ограничив рост цен уровнем инфляции.

Путин удивился росту цен на бензин в России
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

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Рост цен на топливо на внутреннем рынке регулируется с помощью механизма демпфера. При высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких должны заплатить в бюджет — это позволяет ограничить влияние колебаний цен на нефтяном рынке на стоимость производимого топлива. Этот механизм было решено создать в 2018 году, после того, как из-за роста цен на топливо правительству пришлось на некоторое время заморозить стоимость бензина.

«Главная задача — сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену, чтобы она не изменялась в разные стороны. В целом этот механизм достаточно эффективно работает», — пояснил замминистра.

Сорокин отметил, что в 2019 году цены на АИ-92 на АЗС выросли на уровень инфляции, около 3%, а в 2020 году прирост оказался существенно ниже инфляции — чуть больше 2% при инфляции около 5%.

«Цены в рознице с начала [2021] года растут на уровне инфляции. При нормализации ситуации в опте благодаря принятым мерам динамика розничных цен будет сохраняться в пределах инфляции», — добавил замминистра.

Топливный союз заявил о рисках подорожания бензина на 14%
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В середине марта Независимый топливный союз (НТС) направил главе правительства России Михаилу Мишустину письмо, в котором указал на угрозу роста розничных цен на бензин в 2021 году быстрее инфляции, в худшем случае — сразу на 14%.

Авторы обращения заявили о необходимости отменить демпферный механизм, ввести дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, а также увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. Налоговые льготы, как отметили в НТС, можно будет сохранить лишь для тех компаний, которые выполняют норматив.

Авторы
Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Минэнерго бензин цены на бензин нефть рубль
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