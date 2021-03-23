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Минэнерго ответило на сообщения о скором росте цен на бензин

1 мая в России заработает новый механизм топливного демпфера, его формулу переработали в сторону увеличения. Об этом сообщили в Минэнерго, комментируя предупреждение топливного союза о скором подорожании бензина
BRENT BR-4.21 $63,82 -1,33%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти принимают меры для сдерживания цен на бензин, в том числе прорабатывают изменение формулы топливного демпфера в сторону его увеличения, обновленный механизм должен заработать 1 мая. Об этом говорится в комментарии замглавы Минэнерго Павла Сорокина, который направила в РБК пресс-служба ведомства.

По его словам, одним из приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка.

«Его отмена лишит рынок защитного механизма. В настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста оптовых цен, в частности, межведомственно дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения», — рассказал Сорокин и уточнил, что новый механизм заработает с 1 мая.

В числе прочих принятых мер — увеличение нормативов продаж на бирже. «С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции. Этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжает мониторинг», — сообщил замглавы Минэнерго.

Сорокин добавил, что демпфер показал себя как эффективный механизм по сдерживанию роста цен на АЗС, успешно работавший последние несколько лет. Изменения, которые в него будут введены 1 мая, позволят донастроить его в соответствии со сложившейся сейчас ситуацией. «Считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену этого механизма, так как это может привести к непоправимым последствиям для рынка», — сказал он.

Рост цен на топливо на внутреннем рынке регулируется с помощью механизма демпфера. При высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких должны заплатить в бюджет — это позволяет ограничить влияние колебаний цен на нефтяном рынке на стоимость производимого топлива. Этот механизм было решено создать в 2018 году, после того, как из-за роста цен на топливо правительству пришлось на некоторое время заморозить стоимость бензина.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Комментарий Сорокина стал реакцией министерства на письмо Независимого топливного союза (НТС), которые было отправлено 18 марта премьеру Михаилу Мишустину. В письме ассоциация, объединяющая независимых владельцев АЗС, указала на то, что с 1 декабря прошлого года по 17 марта текущего цены на бензин на бирже выросли более чем на 18,5% (цена на АИ-92 достигла 53,6 тыс. руб. за тонну, а на АИ-95 — 55,3 тыс. руб.).

В НТС заявили, что это нестандартная ситуация, так как обычно в это время года цены на бирже падали, что позволяло независимым трейдерам закупать топливо впрок к началу высокого спроса в весенне-летний период. Основной причиной увеличения биржевых, а за ними и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков), считают в НТС: то есть, экспортировать топливо становится выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке. Это стало следствием повышения на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо.

В НТС предупредили, что при худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год.

Авторы
Людмила Подобедова, Георгий Тадтаев
Минэнерго бензин топливо
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