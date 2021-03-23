Минэнерго ответило на сообщения о скором росте цен на бензин

1 мая в России заработает новый механизм топливного демпфера, его формулу переработали в сторону увеличения. Об этом сообщили в Минэнерго, комментируя предупреждение топливного союза о скором подорожании бензина

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Власти принимают меры для сдерживания цен на бензин, в том числе прорабатывают изменение формулы топливного демпфера в сторону его увеличения, обновленный механизм должен заработать 1 мая. Об этом говорится в комментарии замглавы Минэнерго Павла Сорокина, который направила в РБК пресс-служба ведомства.

По его словам, одним из приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка.

«Его отмена лишит рынок защитного механизма. В настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста оптовых цен, в частности, межведомственно дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения», — рассказал Сорокин и уточнил, что новый механизм заработает с 1 мая.

В числе прочих принятых мер — увеличение нормативов продаж на бирже. «С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции. Этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжает мониторинг», — сообщил замглавы Минэнерго.

Сорокин добавил, что демпфер показал себя как эффективный механизм по сдерживанию роста цен на АЗС, успешно работавший последние несколько лет. Изменения, которые в него будут введены 1 мая, позволят донастроить его в соответствии со сложившейся сейчас ситуацией. «Считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену этого механизма, так как это может привести к непоправимым последствиям для рынка», — сказал он.