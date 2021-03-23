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Замглавы Минэнерго объяснил, почему бензин не дешевеет вместе с нефтью

По словам Павла Сорокина, способность мировых цен на нефть то резко расти, то так же быстро падать, создает «проблемы с планированием и прогнозированием», а главная задача властей обеспечить потребителю «предсказуемую цену»
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Главная задача властей, регулирующих ситуацию на топливном рынке России, состоит в том, чтобы избежать резких колебаний цен на горючее, «чтобы потребитель имел предсказуемую цену», — заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в интервью РБК.

Замглавы Минэнерго — РБК: «Надо сделать предсказуемую цену на бензин»
Бизнес
Павел Сорокин

Отвечая на вопрос о том, возможно ли сделать так, чтобы розничные цены на бензин в России не только росли вместе с ценами на нефть на мировом рынке, но и снижались параллельно им, замминистра указал на высокую волатильность нефтяных котировок. По словам Сорокина, способность мировых цен на нефть то резко расти, то так же быстро падать, создает «проблемы с планированием и прогнозированием» для любого потребителя нефтепродуктов.

Замглавы Минэнерго признал, что цены на АЗС в России на протяжении всей истории «растут более активно, чем снижаются» — при повышении цен на нефть бензин обычно дорожал, а при ее снижении дешевел не так сильно. В этих условиях, по словам Сорокина, задачей введенного в России механизма демпфера стало ограничение темпов роста розничных цен на бензин до уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка.

Демпферный механизм, принятый в 2018 году, работает так: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет.

Путин удивился росту цен на бензин в России
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

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«В целом этот механизм достаточно эффективно работает и позволяет возвращать в сегмент нефтепереработки часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой и изымать сверхприбыль. В 2019 цены на АИ-92 на АЗС выросли на уровень инфляции около 3%, в 2020 они росли существенно ниже инфляции — чуть больше 2% при инфляции около 5%, в этом году растут на уровне инфляции», — пояснил замминистра.

Сорокин отметил, что с 1 мая настройки демпфера будут обновлены, что позволит тому эффективно работать и дальше.

«При любом раскладе мы готовы принимать необходимые меры для удержания ситуации», — добавил замглавы Минэнерго.

В середине марта Счетная палата заявила, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. Аудиторы отметили, что в конце прошлого и начале текущего года стоимость нефти снова начала расти. В ведомстве напомнили, что весной 2018 года жители России увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть, что побудило правительство принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Топливный союз заявил о рисках подорожания бензина на 14%
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Позднее Независимый топливный союз (НТС) направил главе правительства России Михаилу Мишустину письмо, в котором указал на угрозу роста розничных цен на бензин в 2021 году быстрее инфляции, в худшем случае — сразу на 14%.

Авторы обращения заявили о необходимости отменить демпферный механизм, ввести дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, а также увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. Налоговые льготы, как отметили в НТС, можно будет сохранить лишь для тех компаний, которые выполняют норматив.

Авторы
Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
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