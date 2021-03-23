Замглавы Минэнерго объяснил, почему бензин не дешевеет вместе с нефтью

По словам Павла Сорокина, способность мировых цен на нефть то резко расти, то так же быстро падать, создает «проблемы с планированием и прогнозированием», а главная задача властей обеспечить потребителю «предсказуемую цену»

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Главная задача властей, регулирующих ситуацию на топливном рынке России, состоит в том, чтобы избежать резких колебаний цен на горючее, «чтобы потребитель имел предсказуемую цену», — заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в интервью РБК.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли сделать так, чтобы розничные цены на бензин в России не только росли вместе с ценами на нефть на мировом рынке, но и снижались параллельно им, замминистра указал на высокую волатильность нефтяных котировок. По словам Сорокина, способность мировых цен на нефть то резко расти, то так же быстро падать, создает «проблемы с планированием и прогнозированием» для любого потребителя нефтепродуктов.

Замглавы Минэнерго признал, что цены на АЗС в России на протяжении всей истории «растут более активно, чем снижаются» — при повышении цен на нефть бензин обычно дорожал, а при ее снижении дешевел не так сильно. В этих условиях, по словам Сорокина, задачей введенного в России механизма демпфера стало ограничение темпов роста розничных цен на бензин до уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка.