Bloomberg сообщил о смене схемы России по поставке нефти в Китай

Для экспорта нефти в Китай стали использоваться более крупные танкеры, прежде всего потому, что это более выгодно экономически, пишет Bloomberg. Издание утверждает, что изменились и места перевалки топлива

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Россия при перевозках нефти в Китай, предположительно, стала использовать более крупные танкеры, поскольку объемы поставок растут, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитических компаний Vortexa и Kpler.

Как пишет издание, часть нефти с небольших танкеров перегружается на более крупные, способные перевозить до 2 млн баррелей. Логистика была изменена на фоне решения Индии сократить объемы закупок, пишет агентство.

Использование крупнотоннажных танкеров экономически целесообразно, учитывая значительно большее расстояние, которое требуется пройти от России до Китая, поясняет агентство. Как правило, хранить топливо на более крупных судах экономически более выгодно, если не удается найти покупателя на груз, утверждает Bloomberg.

С 7 февраля США отменили пошлины в размере 25% на товары из Индии, введенные за закупки российской нефти. Президент Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели взял на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти из России.

Импорт нефти из России в Индию в последнее время держится на уровне около 1,2 млн баррелей в день по сравнению с 1,78 млн баррелей в сутки в ноябре 2025 года, писал ранее Bloomberg. Относительно июня 2025-го, по данным агентства, поставки снизились примерно на 40%.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в начале февраля заявил, что Москва не получала от Индии сообщений об отказе от закупок нефти. Россия считает западные санкции незаконными. «И попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил президент Владимир Путин в прошлом году.