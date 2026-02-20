Bloomberg узнал, кто начал активно скупать российскую нефть вместо Индии
Китайские нефтеперерабатывающие заводы активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.
Анализ показал, что с 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты Китая выросли до 2,09 млн баррелей в день. В январе этот показатель находился на уровне 1,72 млн баррелей, а в декабре 2025 года — 1,39 млн. Bloomberg отметил, что это «более чем компенсировало» снижение закупок со стороны Индии.
Импорт нефти из России в Индию в последнее время держится на уровне около 1,2 млн баррелей в день по сравнению с 1,78 млн баррелей в сутки в ноябре прошлого года, сказано в статье. Относительно июня 2025-го поставки снизились примерно на 40%, утверждают авторы материала.
Переориентирование на Китай коснулось всех экспортных сортов нефти России, написал Bloomberg. Поставки нефти сорта Urals в минувшем декабре выросли до 600 тыс. баррелей в день. Это самый высокий уровень с 2018 года. При этом в статье сказано, что финальная цифра может увеличиться, поскольку более 20 партий еще не отгружены, а почти у половины из них не указан пункт назначения.
Трейдеры в разговоре с Bloomberg заявили, что все больше частных нефтеперерабатывающих заводов рассматривают покупки Urals из-за скидок. Разница с нефтью сортом Brent составляла до $12.
В конце января Reuters со ссылкой на источники писал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы стараются отказаться от российских поставщиков нефти, нарастив импорт из стран Ближнего Востока. Министр нефти Индии Хардип Пури сообщал о тенденции снижения поставок топлива из России. Он объяснил это рыночными условиями.
С 7 февраля США отменили пошлины в размере 25% на товары из Индии, введенные за закупки российской нефти. Президент Дональд Трамп говорил, что власти Нью-Дели взяли на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти из России. Кроме того, Белый дом заявлял о достижении рамочного временного соглашения о торговле с Индией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в начале февраля заявлял, что Москва не получала от Индии сообщений об отказе от закупок нефти.
