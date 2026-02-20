Bloomberg узнал, кто начал активно скупать российскую нефть вместо Индии

За первые недели февраля поставки российской нефти в порты Китая выросли до 2,09 млн баррелей в день. По данным Bloomberg, это «более чем компенсировало» снижение закупок Индией

Фото: Mario Tama / Getty Images

Китайские нефтеперерабатывающие заводы активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

Анализ показал, что с 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты Китая выросли до 2,09 млн баррелей в день. В январе этот показатель находился на уровне 1,72 млн баррелей, а в декабре 2025 года — 1,39 млн. Bloomberg отметил, что это «более чем компенсировало» снижение закупок со стороны Индии.

Импорт нефти из России в Индию в последнее время держится на уровне около 1,2 млн баррелей в день по сравнению с 1,78 млн баррелей в сутки в ноябре прошлого года, сказано в статье. Относительно июня 2025-го поставки снизились примерно на 40%, утверждают авторы материала.

Переориентирование на Китай коснулось всех экспортных сортов нефти России, написал Bloomberg. Поставки нефти сорта Urals в минувшем декабре выросли до 600 тыс. баррелей в день. Это самый высокий уровень с 2018 года. При этом в статье сказано, что финальная цифра может увеличиться, поскольку более 20 партий еще не отгружены, а почти у половины из них не указан пункт назначения.

Трейдеры в разговоре с Bloomberg заявили, что все больше частных нефтеперерабатывающих заводов рассматривают покупки Urals из-за скидок. Разница с нефтью сортом Brent составляла до $12.

В конце января Reuters со ссылкой на источники писал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы стараются отказаться от российских поставщиков нефти, нарастив импорт из стран Ближнего Востока. Министр нефти Индии Хардип Пури сообщал о тенденции снижения поставок топлива из России. Он объяснил это рыночными условиями.

С 7 февраля США отменили пошлины в размере 25% на товары из Индии, введенные за закупки российской нефти. Президент Дональд Трамп говорил, что власти Нью-Дели взяли на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти из России. Кроме того, Белый дом заявлял о достижении рамочного временного соглашения о торговле с Индией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в начале февраля заявлял, что Москва не получала от Индии сообщений об отказе от закупок нефти.