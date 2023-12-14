Конгресс одобрил оборонный бюджет на 2024 год в $886 млрд, из них $800 млн Киеву

Конгресс США принял оборонный бюджет на 2024 год с $800 млн для Украины

Фото: Инна Вареница / Reuters

Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886 млрд. Трансляция заседания нижней палаты шла на ее сайте. Ранее документ согласовал сенат.

Проект поддержали 310 законодателей, 118 высказались против. Еще шесть членов палаты воздержались.

Законопроект состоит из 3,1 тыс. страниц и предполагает, что на оборону выделят $886,3 млрд, на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. В частности, он также предусматривает выделение $800 млн на поддержку Украины.

Кроме того, в бюджет заложены:

повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%;

запрет на закупку аккумуляторов у ряда компаний, поскольку демократы и республиканцы «забили тревогу по поводу потенциальных угроз безопасности»;

укрепление партнерства США и Тайваня для «улучшения оборонных возможностей» региона и содействия мирным отношениям с Китаем.

После того как законопроект одобрили обе палаты конгресса, его должен подписать президент США Джо Байден.

Конгресс с конца сентября не мог согласовать выделение средств для помощи Украине и другим союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль. Республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. В Белом доме предупредили, что деньги для Украины закончатся до конца года, если не выделить дополнительные средства.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.