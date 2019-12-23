«Нафтогаз» нашел «большой риск» из-за соглашения с Россией по газу

Исполнительный директор «Нафтогаза» допустил, что Россия откажется от своих обязательств после отказа Киева от всех исков к «Газпрому»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.

«Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла. Это очень большой риск», — сказал Витренко.

Исполнительный директор компании заявил, что Украина сейчас старается минимизировать или полностью убрать этот риск путем создания системы договоров.

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