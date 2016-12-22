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Деньги на родину: что пообещали власти богатым россиянам
Экономика, 23 дек, 02:15
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Деньги на родину: что пообещали власти богатым россиянам
После поручения списать налоговые долги граждан и малых предпринимателей Владимир Путин перешел к предвыборным инициативам для среднего и крупного бизнеса: обещаны новая амнистия капиталов и либерализация валютного регулирования
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

На встрече президента с представителями крупного бизнеса 21 декабря было объявлено о двух решениях для богатых россиян, которые под угрозой новых западных санкций желают вернуть капиталы на родину, — выпуске валютных гособлигаций и повторной «амнистии капиталов». 22 декабря министр финансов Антон Силуанов раскрыл на съезде «Единой России» детали этих инициатив. Кроме того, он сообщил, что до конца года Минфин доработает законопроект о либерализации валютного законодательства: если его примут, компаниям и состоятельным гражданам больше не будут грозить «драконовские» штрафы в размере до 100% от суммы валютных операций или сделок.

Бонды для богатых

Для выпуска еврооблигаций, который поручил осуществить в 2018 году президент Владимир Путин, будет задействована российская инфраструктура, сообщил Силуанов. Российские инвесторы смогут приобрести облигации через российские банки, а иностранцы — через западную клиринговую систему Euroclear. «Данные российских инвесторов, таким образом, могут не заходить в Euroclear», — отметил Силуанов. Один из инвестбанкиров ранее говорил РБК, что этот механизм и обеспечит анонимность инвесторов для иностранных регуляторов и финансовых посредников.

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Финансы

Приоритет будет у российских инвесторов, хотя часть облигаций Минфин собирается продать квалифицированным иностранным инвесторам. При большом совокупном спросе, указал Силуанов, объем выпуска будет увеличен. Сейчас это максимум $3 млрд — так заложено в бюджете.

Как ранее писал Reuters, облигации предназначены для представителей крупного российского бизнеса, обеспокоенных санкциями и желающих создать благоприятные условия для возвращения капитала.

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Для российских инвесторов будет предусмотрена льгота — освобождение от налога на доход от валютной переоценки бумаг на момент продажи (погашения). Соответствующий законопроект Минфином подготовлен, уточнил Силуанов. «Они не будут платить налоги с разницы в рублевой стоимости бумаг на момент покупки и на момент продажи, как сейчас определено налоговым законодательством», — сказал министр.

Согласно общему порядку российские физлица, купившие облигации в иностранной валюте, обязаны уплатить налог на доход, который может возникнуть в результате ослабления рубля к моменту закрытия позиции (перепродажи бумаги на рынке или погашении ее эмитентом). Например, если бумага куплена за $1 млн при курсе Центробанка 60 руб. за долл., а продана за тот же $1 млн при курсе 70 руб., то НДФЛ составит 1,3 млн руб. (13% от рублевого дохода на разнице курсов). Удержать этот налог должен российский брокер как налоговый агент. Доход от переоценки, облагаемый НДФЛ, может возникнуть и в случае укрепления рубля, если выросла цена самих облигаций. Если инвестором является юрлицо, оно должно выплатить налог на прибыль.

Налоговая льгота — весомый стимул для российских предпринимателей переводить валюту с иностранных счетов в отечественные евробонды. Суверенные еврооблигации России и так сейчас выгоднее, чем, например, депозиты в иностранных банках, рассуждает федеральный чиновник.

Амнистия капиталов

​Президент «считает необходимым продлить амнистию по деофшоризации экономики — сроки, когда ты можешь подать документы о входе в российскую юрисдикцию», рассказал после встречи в Кремле глава объединения «Опора России» Александр Калинин. По словам Силуанова, «это в первую очередь касается, может быть, даже среднего бизнеса и тех предпринимателей, которые не воспользовались правом амнистии».

В соответствии с законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках («амнистия капиталов») россияне могли до 1 июля 2016 года сообщить в налоговые органы о своем имуществе и вкладах в банках за пределами России в обмен на освобождение от уголовной (по ряду экономических статей), административной и налоговой ответственности. В итоге декларации подали 2,5 тыс. человек.

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Многие граждане не воспользовались амнистией, потому что «боялись, что данные об их счетах, данные об их бизнесе, который велся не всегда законно, будут доступны для правоохранительных органов, для средств массовой информации», но «этого не произошло», объяснил Силуанов. Посыл повторной амнистии в том, что «сейчас не надо бояться заявлять о своих счетах на Западе, возвращать вполне легально деньги можно в Россию и работать с этими деньгами на вполне законных основаниях», добавил он.

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Кроме того, на встрече президента с представителями бизнеса было решено продлить на 2018 год нулевую ставку на репатриацию капитала, рассказал Силуанов. Из его слов следует, что речь идет о возможности для физического лица — налогового резидента России закрыть контролируемую иностранную компанию (например, офшорную структуру) без необходимости платить НДФЛ на доходы в виде стоимости имущества, которое переходит на это физлицо от ликвидируемой иностранной компании. Сейчас это возможно при условии ликвидации иностранной компании до 1 января 2018 года. Теперь этот срок будет продлен до конца 2018 года, следует из слов министра.

В ноябре 2017 года глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин предупредил, что в 2018 году его ведомство начнет в автоматическом режиме получать информацию о счетах россиян примерно в ста странах, и в этих условиях люди, которым до сих пор удавалось скрывать информацию о наличии у них бизнеса и активов за рубежом, могут попасть в «очень нехорошую ситуацию». 21 декабря Россия активировала двусторонние соглашения с 73 юрисдикциями о получении от них финансовой информации в рамках многостороннего автоматического обмена, следует из базы данных ОЭСР.

Штрафы за валютные нарушения

В ближайшее время Минфин доработает законопроект о либерализации валютного законодательства. В частности, Силуанов назвал «сумасшедшими» штрафы за незаконные валютные операции в размере до 100% от их суммы.

«Драконовские меры с точки зрения нарушения валютного законодательства — стопроцентный штраф за нарушения законодательства. Это какое-то сумасшествие просто. У нас в правительстве есть поручение нам, и мы в инициативном порядке до конца года, уже сейчас, в ближайшие дни буквально, доработаем наш текст законопроекта», — заявил министр.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штрафы за незаконные валютные операции (к которым относятся, например, расчеты с нерезидентами минуя уполномоченные российские банки) для граждан и юрлиц в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции. Аналогичный диапазон штрафов установлен для компаний и должностных лиц за нарушение сроков получения средств, предусмотренных внешнеторговым договором, на счета в российских банках, а также за нарушение сроков возврата в Россию средств, уплаченных нерезидентам за непоставленные товары, невыполненные работы или неоказанные услуги.

Минувшей осенью в Минфине прошло совещание с участием ЦБ, ФНС, ФТС и Росфинмониторинга, участники высказались за снижение штрафов за такие валютные нарушения до 15–20% от суммы операции (суммы не возвращенных в Россию средств от нерезидентов), сообщал «Интерфакс» 1 декабря. Впрочем, Силуанов в пятницу сказал об «отдельной позиции» ЦБ (то есть несогласии, поясняет федеральный чиновник); пресс-служба Банка России не ответила на запрос РБК.

«Формальные подходы к этим штрафам действительно создают проблему для нашего бизнеса. На деле это приводит к тому, что все это начинает камуфлироваться и прозрачность, наоборот, теряется», — сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Текущие размеры штрафов за валютные нарушения «с юридической и житейской точки зрения — это прямой отъем собственности, что максимально усложняет экспансию российского бизнеса», считает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Нынешние правила, отмечает он, сформулированы так, что в судебной системе отсутствует возможность учитывать человеческие обстоятельства, снижать штрафы либо обходиться предупреждением.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина, Екатерина Копалкина.
Теги: Антон Силуанов , евробонды , деофшоризация , амнистия капиталов , валютный контроль ...
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