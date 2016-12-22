Путин решил продлить срок амнистии для выведенных за рубеж капиталов

О необходимости продления президент заявил на встрече с представителями российского бизнеса

Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков / AP)

Срок объявленной в России амнистии для выведенных за границу капиталов будет продлен, рассказал журналистам глава объединения «Опора России» Александр Калинин. По его словам, за продление срока амнистии высказался на прошедшей 21 декабря встрече с представителями деловых кругов России президент страны Владимир Путин.

«Он считает необходимым продлить амнистию по деофшоризации экономики — сроки, когда ты можешь подать документы о входе в российскую юрисдикцию, — сказал Калинин. — Амнистия по деофшоризации будет продлена» (цитата по ТАСС).

Министр финансов Антон Силуанов рассказал в рамках съезда «Единой России» в пятницу, 22 декабря, что «было предложено поставить вопрос о продолжении амнистии 2016 года для тех, кто не воспользовался этим». «Это в первую очередь касается, может быть, даже среднего бизнеса и тех предпринимателей, которые не воспользовались правом амнистии. Почему? Потому что они боялись, что данные об их счетах, данные об их бизнесе, который велся не всегда законно, я не имею в виду уголовную ответственность, он будет доступен для правоохранительных органов, для средств массовой информации. Этого не произошло», — сказал министр.

«И здесь такой посыл, что сейчас не надо бояться заявлять о своих счетах на Западе, возвращать вполне легально деньги можно в Россию и работать с этими деньгами на вполне законных основаниях», — добавил Силуанов.

Об обсуждении возможности продления амнистии капиталов на встрече Путина с бизнесменами​ сообщило со ссылкой на свои источники и издание The Bell. По его данным, с этой идеей выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а присутствовавший на встрече глава Минфина Антон Силуанов обещал создать по этому поводу рабочую группу.

Закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» вступил в силу с 1 июля 2015 года. В соответствии с ним россияне могли до 1 июля 2016 года сообщить в налоговые органы о своем имуществе и вкладах в банках за пределами России в обмен на освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности. Изначально планировалось, что действовать амнистия капиталов будет до 31 декабря 2015 года, но затем срок ее действия был продлен на полгода. К концу этого срока амнистией воспользовались 2,5 тыс. человек.

Кроме того, на встрече президента с бизнесом было принято решение продлить «на следующий год» нулевую ставку на репатриацию капитала, сказал Силуанов. Из его слов следует, что речь идет о возможности для физического лица — налогового резидента России закрыть контролируемую иностранную компанию (например, офшорную структуру) без необходимости платить НДФЛ на доходы в виде стоимости имущества, которое переходит на физлицо от ликвидируемой иностранной компании. Сейчас это возможно при условии ликвидации иностранной компании до 1 января 2018 года. Получается, что это срок будет продлен до конца 2018 года.

В середине 2017 года агентство Reuters сообщило, что проводимая в России политика деофшоризации приносит противоположные результаты и несколько богатейших бизнесменов после вступления в силу «закона о деофшоризации» перестали быть налоговыми резидентами России.

Бывший чиновник, близкий к Кремлю, тогда говорил, что, по его оценкам, примерно третья часть из 500 самых богатых российских бизнесменов покинула страну с момента принятия закона о деофшоризации. Какая часть из них руководствовалась нежеланием платить налоги в России, он не уточнил, однако отметил, что велика вероятность, что это доля немалая.

В ноябре 2017 года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин предупредил, что в 2018 году его ведомство начнет получать информацию о счетах россиян примерно в 100 странах, и в этих условиях люди, которым до сих пор удавалось скрывать информацию о наличии у них бизнеса и активов за рубежом, могут попасть в «очень нехорошую ситуацию».

«Если информация такая в автоматическом режиме будет направлена налоговым органом другой страны в Россию, а Россия не сможет подтвердить, что [ее] резидент является собственником этой компании, то будет беда», — сказал Мишустин.