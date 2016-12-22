Экс-губернатор Владимирской области стала аудитором Счетной палаты

Светлана Орлова возглавляла российский регион с 2013 года, но не смогла удержать за собой губернаторское кресло в ходе выборов в сентябре, уступив его кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину

Светлана Орлова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Совет Федерации в ходе своего заседания в пятницу одобрил кандидатуру бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой на пост аудитора Счетной палаты. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Ее кандидатуру представил сенаторам полномочный представитель в Совфеде Артур Муравьев. По словам заместителя председателя комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергея Иванова, кандидатура экс-губернатора российского субъекта отвечает требованиям, которые предъявляются к аудитору Счетной палаты законодательством.

​Бюджетный комитет подчеркнул, что у Орловой есть большой опыт работы в органах исполнительной и законодательной власти. Орлова займет место ушедшего ранее из Счетной палаты Бато-Жаргала Жамбалнимбуева.

Состав Счетной палаты формируется путем назначения Госдумой и Советом Федерации, все кандидатуры вносит президент. Всего в федеральном органе работает 12 аудиторов, их статус, согласно тексту президентского указа 1995 года, соответствует статусу федерального министра, судьи Конституционного суда или главы региона. В конце октября помимо Жамбалнимбуева Счетную палату покинули еще два аудитора:

Владимир Катренко, контролировавший расходы на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, а также траты Пенсионного фонда и Фонда социального страхования;

Александр Жданьков, который отвечал за контроль расходов бюджета на международные отношения и международное сотрудничество, бюджета Союзного государства и оборота имущества государства за рубежом.

В начале недели Владимир Путин одобрил предложенные Госдумой кандидатуры директора департамента экономического анализа Счетной палаты Дмитрия Зайцева и экс-главы департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны Алексея Каульбарса на освободившиеся места. О том, что они перейдут в Счетную палату, в начале ноября со ссылкой на источники писал РБК.

Орлова возглавляла Владимирскую область с 2013 года, однако не смогла переизбраться на губернаторский пост, уступив свое место кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину (он заручился поддержкой 57,3% избирателей и вступил в должность 8 октября).