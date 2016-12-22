Путин одобрил кандидатов в аудиторы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты (СП). Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал кандидатуры, предложенные Советом Государственной думы на должности аудиторов — Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса, и внес их для рассмотрения», — приводятся в сообщении слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он добавил, что определяющим фактором при выборе кандидатов стал их «серьезный послужной список» работы в финансовых и контрольных органах.

Ранее в ноябре источники рассказали РБК, что новыми аудиторами Счетной палаты станут бывший директор экономического анализа и прогнозирования Минобороны Каульбас и директор департамента экономического анализа СП Зайцев. Собеседники отмечали, что данные кандидатуры предложат на заседании фракции «Единой России» 12 ноября.

В конце октября три аудитора СП подали заявления о досрочном уходе с постов. Они получили предложения о новой работе.

После того как Алексей Кудрин стал главой палаты в мае, единственным новым аудитором стал бывший министр строительства Михаил Мень.