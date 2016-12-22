Госдума и Счетная палата определились с кандидатурами новых аудиторов

Новыми аудиторами Счетной палаты, чьи кандидатуры предложит Госдума, станут Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарс, рассказали источники РБК. Пост аудитора от Совфеда займет экс-глава Владимирской области Светлана Орлова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Новыми аудиторами Счетной палаты от Госдумы станут бывший директор департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны Алексей Каульбарс и директор департамента экономического анализа Счетной палаты Дмитрий Зайцев. Как рассказал РБК федеральный чиновник, знакомый с подготовкой к обсуждению кандидатур в аудиторы СП, Каульбарс и Зайцев будут предложены на эти посты на заседании думской фракции «Единой России», которое пройдет в понедельник. О скором назначении Зайцева и Каульбарса также сообщил еще один федеральный чиновник.

В конце октября Счетную палату покинули три аудитора: Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, писал РБК. Всего в Счетной палате работают 12 аудиторов: шесть из них назначает Госдума, а еще шесть — Совет Федерации. Статус аудитора, как следует из президентского указа 1995 года, соответствует статусу федерального министра, судьи Конституционного суда или главы региона.

Из трех ушедших аудиторов двое назначались Госдумой — это Жданьков (он отвечал за контроль расходов бюджета на международные отношения и международное сотрудничество, бюджета Союзного государства и оборота федерального имущества за рубежом) и Катренко (контролировал расходы на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, а также траты ПФР и Фонда социального страхования).

Алексей Каульбарс, который пришел в Счетную палату из Минобороны, — «давний соратник Кудрина еще со времен Минфина», отмечает один из собеседников РБК. «У него серьезные аналитические компетенции и хороший опыт в сложных, чувствительных сферах международной и внешнеэкономической деятельности, нацобороны, гособоронзаказа», — добавляет он. Сейчас Каульбарс (он был помощником нынешнего председателя Счетной палаты Алексей Кудрина, еще когда тот возглавлял Минфин) руководит департаментом Счетной палаты по контролю в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета и комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы. О его переходе в ведомство по личному приглашению Кудрина ранее также писал «Коммерсантъ».

Дмитрий Зайцев в качестве руководителя департамента экономического анализа занимается разработкой методики стратегического аудита и независимого анализа результативности нацпроектов, отмечает собеседник РБК (12 нацпроектов в своем майском указе обозначил президент Владимир Путин, за каждый из них отвечают конкретные ведомства и вице-премьеры). «Это один из приоритетов Счетной палаты в 2018–2024 году. Видимо, Зайцев будет вести тему стратаудита в новой позиции», — добавляет он. Зайцев — непубличный чиновник, до прихода в Счетную палату он работал в Минфине и на Мосбирже.

Третьего аудитора (вместо ушедшего ранее из Счетной палаты Жамбалнимбуева) назначит Совет Федерации. На этот пост предложат бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову, сообщил ранее ТАСС глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Предложение о ее выдвижении выглядит естественным, поэтому, я думаю, так оно и произойдет», — отметил Рябухин. Орлова, возглавлявшая Владимирскую область с 2013 года, в сентябре не смогла переизбраться на этот пост.

«Сейчас Счетная палата не комментирует кандидатуры новых аудиторов. Мы ждем, когда в соответствии с процедурой эти кандидатуры будут внесены Советом Федерации и Государственной думой», — сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.

Смена трех аудиторов стала самым заметным кадровым решением в Счетной палате с тех пор, как в мае ее возглавил Алексей Кудрин, до этого назначения занимавшийся подготовкой экономической программы для Путина в качестве руководителя Центра стратегических разработок. Ранее при Кудрине сменился лишь один аудитор — бывший министр строительства Михаил Мень занял этот пост вместо аудитора Александра Филипенко. Сейчас Мень курирует контроль за расходами федерального бюджета на здравоохранение, образование, культуру, кинематографию, а также за средствами Федерального фонда обязательного медицинского страхования.