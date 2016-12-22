Счетную палату покинут три аудитора

В органе высшего государственного контроля сменятся трое аудиторов. После того как Алексей Кудрин возглавил Счетную палату, в ведомстве сменился только один аудитор. На эту должность пришел бывший министр Михаил Мень

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Три аудитора Счетной палаты (СП) подали заявления о досрочном уходе со своих постов. Это Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Все трое получили предложения о переходе на другую работу, их заявления в ближайшее время рассмотрит президент.

Счетная палата не комментирует кандидатуры новых аудиторов. «Мы ждем, когда в соответствии с процедурой эти кандидатуры будут внесены Советом Федерации и Государственной думой», — сказали в пресс-службе. В СП работают 12 аудиторов, по шесть аудиторов сроком на шесть лет назначаются Совфедом и Госдумой.

После того как Алексей Кудрин возглавил Счетную палату, в ведомстве сменился лишь один аудитор. Бывший министр строительства Михаил Мень занял этот пост вместо аудитора Александра Филипенко. Мень курирует направление деятельности по контролю в области расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование, культуру, кинематографию и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Пост аудитора был утвержден указом президента в 1995 году, по статусу он соответствует статусу федерального министра, судьи Конституционного суда или губернатора региона.

Аудиторы возглавляют направления деятельности надзорного органа. Жамбалнимбуев отвечал за экспертно-аналитическую и контрольную деятельность в области расходов федерального бюджета на охрану окружающей среды, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство, водное и лесное хозяйство (он был назначен Советом Федерации). Жданьков отвечал за контроль расходов бюджета на международные отношения и международное сотрудничество, бюджета Союзного государства и оборота федерального имущества за рубежом. Катренко контролировал расходы на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, а также траты ПФР и Фонда социального страхования. Жданьков и Катренко были назначены Госдумой.

Ранее в Счетную палату перешел директор департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны Алексей Каульбарс, писала газета «Коммерсантъ». Он получил личное приглашение от председателя СП Алексея Кудрина, с которым работал в Министерстве финансов. Каульбарс возглавил один из департаментов Счетной палаты.