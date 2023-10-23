Белоусов поставил цель увеличить «продолжительность жизни» малого бизнеса

Правительство ждет, что к 2030 году малый и средний бизнес увеличит свою производительность и «продолжительность жизни». Целевые показатели и меры поддержки для их достижения войдут в новый национальный проект

Андрей Белоусов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в Госдуме, назвал целевые показатели для малого и среднего бизнеса к 2030 году (РБК следил за трансляцией). В их числе — увеличение выручки в расчете на одного работника и повышение «продолжительности жизни» малых компаний.

«Предполагается, что указанные меры будут оформлены в новый национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства», — сказал он на парламентских слушаниях о развитии малого и среднего предпринимательства.

В 2024 году истекает срок национальных проектов, реализуемых с 2019 года. Ранее власти заявляли, что нацпроекты будут продолжены после 2024 года, но будут переформатированы (как именно — не сообщалось).

Чего власти ждут от малого бизнеса

Белоусов обозначил следующие цели развития малого и среднего предпринимательства.

Увеличение выручки МСП на одного работника на 25% к 2030 году по сравнению с 2022 годом

Белоусов напомнил, что малый бизнес, как и вся российская экономика, «столкнулся с серьезной ограниченностью трудовых ресурсов», поэтому вопрос дальнейшего увеличения численности занятых в МСП отходит на второй план. Первоочередной задачей становится повышение эффективности отдачи с каждого рабочего места и повышение производительности труда на предприятиях МСП. Сейчас в секторе МСП заняты порядка 30 млн человек, то есть целевой показатель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — довести численность занятых в МСП до 25 млн человек — даже перевыполнен, отметил Белоусов.

Довести коэффициент ежегодно созданных предприятий МСП до 20%

Упрощение условий создания нового бизнеса, прежде всего для молодежи, выпускников колледжей и вузов, является «остроактуальной» задачей, заявил Белоусов. «Сегодня сектор МСП объективно молодеет. Необходимо создать условия для его привлекательности среди молодежи», — заметил он. Для измерения результатов в этом направлении власти планируют внедрить коэффициент ежегодно созданных предприятий. Сейчас, по словам первого вице-премьера, в год создается около миллиона фирм МСП — то есть чуть более 17% к среднегодовой численности всех МСП.

Увеличение «срока жизни» малого бизнеса с 9 до 13 лет

Сегодня «ожидаемая продолжительность жизни» малых и средних компаний составляет, по словам Белоусова, чуть более девяти лет. При этом первые два года являются самыми сложными, в этот период больше половины компаний закрываются. «Планируем увеличить ожидаемую продолжительность жизни МСП до 13 лет к 2030 году», — заявил первый вице-премьер.

Создание более диверсифицированной структуры МСП

«Сегодня более 36% компаний малого бизнеса занимаются торговлей. С учетом новых реалий считаем, что должна существенно возрасти роль других видов деятельности», — отметил Белоусов. В частности, нужно развивать МСП в сферах, отвечающих задачам экономического и технологического суверенитета. «Это касается участвующих в импортозамещении производственных МСП, малых технологических компаний, а также МСП в туристической сфере. На них и будем делать акцент», — проинформировал он.

Какие меры поддержки предлагают власти

Белоусов озвучил меры поддержки, которые власти готовы предоставлять малому и среднему бизнесу для достижения заявленных результатов к 2030 году.

В частности, предполагается адаптация финансовых мер поддержки для начинающих предпринимателей. По словам Белоусова, нужно существенно расширить их доступ к перечню финансовых механизмов, таких как микрозаймы, гранты и зонтичные поручительства.

Также планируется распространить эксперимент по переходному налоговому режиму, который сейчас действует в сфере общественного питания, на другие отрасли. С 2022 года общепит с выручкой менее 2 млрд рублей освобождается от уплаты НДС, что должно способствовать его «обелению». «Мера доказала свою эффективность. Будем масштабировать», — сказал Белоусов, не назвав, однако, отрасли, в которых планируется применять режим.

Президент «Опоры России» Александр Калинин, выступая на парламентских слушаниях, предложил распространить такой налоговый режим с освобождением от НДС на компании в сфере фитнеса, клининга и охранные предприятия, «куда многие сейчас возвращаются с СВО».

Еще одна из озвученных Белоусовым мер поддержки — расширение географии применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Это специальный налоговый режим для микропредприятий, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Эксперимент проводится с 2022 по 2027 год включительно, пока в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

Кроме того, Белоусов заявил о планах «сближения» режимов для индивидуальных предпринимателей и самозанятых для «сокращения дисбаланса». Это коснется в том числе регистрационных процедур, налоговых и неналоговых платежей, контрольно-надзорных требований, формирования отчетности. По словам первого вице-премьера, «уже есть наработки в этом направлении».

Также власти планируют:

Создать единую цифровую систему мер федеральной и региональной поддержки малого бизнеса, объединив их на базе цифровой платформы МСП.РФ. Ожидается, что охват платформы вырастет к 2030 году с нынешних 560 тыс. до 2 млн пользователей.

Стимулировать малый бизнес выходить на внешние рынки за счет расширения инструментов поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ). Сейчас, по словам Белоусова, экспортерами являются порядка 65 тыс. малых и средних предприятий, это чуть более 1% от общего числа МСП.

Увеличивать количество технопарков (к 2030 году планируется запустить не менее 100 таких объектов) и интегрировать малый бизнес в сеть промышленных парков.

Укреплять связь крупного и малого бизнеса, в частности, за счет внедрения в крупных компаниях корпоративного стандарта по взаимодействию с малым бизнесом.

Стимулировать инвестиционную деятельность малого бизнеса, прежде всего в обрабатывающей промышленности. Для этого планируется сориентировать программу льготного кредитования на инвестиционное кредитование приоритетных отраслей, уточнил Белоусов.