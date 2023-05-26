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Финансы ,  
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Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в ВВП России

Глава Сбербанка Греф: доля малого и среднего бизнеса в 20% ВВП — это «стыдная доля»
Доля МСП в ВВП России составляет 20%, что в три раза меньше показателей других стран, отметил Герман Греф. В кредитовании малого бизнеса существуют проблемы из-за недоступной господдержки, считает он
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП России, которая составляет 20%. Об этом он заявил на совете регионов «Опоры России», передает корреспондент РБК.

«Доля 20% ВВП — это стыдная доля, мне кажется. Я хотел бы предложить корпорации малого и среднего бизнеса (оказывает поддержку МСП. — РБК) немножечко быть поактивнее. Возьмите на себя инициативу», — сказал Греф.

Для сравнения он привел доли малого и среднего бизнеса в ВВП других стран. Например, в Китае она колеблется между 60% и 70%, в США составляет около 60%, в Италии — больше 70%, в Финляндии — больше 60%. «Какими бы ни были сложными времена, мы видим, что количество малых и средних предприятий как минимум сохраняется, как максимум подрастает. Но, к сожалению, остается заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП», — добавил Греф. Как следует из его презентации, в 2021 году этот показатель составлял 20,3%, в 2020 году — 20,8%, в 2019 году — 20,7%, в 2018 — 20,4%.

Он добавил, что в России только 8% предприятий имеют доступ к кредитованию. «В нашем портфеле это в два раза выше, примерно 16%. Но и та, и другая цифра, на мой взгляд, низкая еще. И поэтому, когда банкиры говорят «приезжайте, берите кредит, у нас все готово, мы вас ждем», а бизнесмены говорят, что «кредит недоступен», то на этих цифрах видно, что все-таки они встречаются не так часто», — рассуждает Греф.

По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в том, что меры господдержки охватывают небольшую часть бизнеса. «Если мы хотим реально поддержать малый бизнес, понятно, что он работает только с мерами господдержки, нужны меры господдержки, во всех странах они есть. У нас проблема в том, что эти меры господдержки охватывают небольшую часть бизнеса. Какую не возьмите, субсидирование, гарантии и т.д.», — сказала она на той же сессии.

Греф видит недоступность программ господдержки в их большом количестве, отсутствии унифицированного подхода и невозможности их автоматизирования: «У нас по стране порядка 250 мер поддержки есть, в этом море очень тяжело плавать. Без спасательного круга плавать невозможно. Зачастую предприниматели не могут сориентироваться, какие меры они могут использовать, куда обращаться, процедуры сложные и так далее». Разные ведомства принимают эти программы с абсолютно разными условиями, целый ряд условий придумывается чиновниками, которые совершенно не думают о том, как это будет исполняться, продолжает Греф. По его словам, банкам эти кредиты приходится анализировать и выдавать вручную.

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«Трудоемкость по этому кредиту такова, что проще этим не заниматься, потому что он автоматически становится убыточным. Потом для малого бизнесмена это гигантская нагрузка. То есть в ручном режиме это можно делать, конечно, но построить процесс на этом, где ты будешь выдавать кредиты тысячами или сотнями тысяч, просто нереально. Поэтому, когда такие условия прописываются в документах о господдержке, считайте, что эта господдержка никому не нужна, она не будет оказана. Потому что процесс будет очень сложным. Вручную выдавать кредиты малому бизнесу абсолютно нереально», — резюмировал он.

Банк России также готов обсудить инициативу перевести кредитные «каникулы» для малого и среднего бизнеса на постоянную основу, сказала Набиуллина. Она считает, что такая возможность необходима компаниям в острую фазу кризиса, и бизнесу нужно дать возможность единожды взять «каникулы» по одному кредиту.

По итогам первого квартала 2023 года российский бизнес находился в состоянии умеренного восстановления, показывал индекс состояния бизнеса и экономики Института экономики роста им. Столыпина. Большинство экономических показателей — в позитивной зоне, кроме издержек, которые растут. Среди ограничивающих факторов в первом квартале 2023 года предпринимателей беспокоили растущая налоговая нагрузка и сохранение административной нагрузки, а также дорогое кредитование.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
кредиты МСП господдержка
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года

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