Как работают госзакупки малого объема у российских МСП

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С 2022 года всем госкомпаниям нужно отдавать долю закупок малому и среднему бизнесу, которая должна составлять не менее 25% от общего годового объема закупок той или иной компании, в том числе 20% по «спецторгам», в которых только малые и средние предприниматели соревнуются между собой. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых в нашей стране достигает более 20 тыс. В 2022 году объем таких закупок превысил 7 трлн руб.

Начинающие предприниматели могут попробовать свои силы в так называемых закупках малого объема — цена каждой закупки не превышает 100 тыс. руб. При этом, если выручка заказчика за прошлый год достигла более 5 млрд руб., то малой для него будет закупка не дороже 500 тыс. руб. В 2022 году общая сумма таких закупок составила более 375 млрд руб. «Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам и проходит без лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело и самозанятые», — отмечал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, Корпорация МСП агрегирует закупки крупнейших и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на Цифровой платформе МСП.РФ. И через платформу госкомпании и бизнес заключили более 2 800 договоров на общую сумму 4,1 млрд руб. «Фактически мы создали новый рынок сбыта для продукции и услуг малого бизнеса», — подчеркивал Исаевич. Развитие сервиса проходит по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Чаще всего платформой пользуются предприниматели из сфер розничной и оптовой торговли (33,1%), строительства (10,5%), разработки компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также работающие в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).

Зачем госзакупки бизнесу

Участие в закупках госкомпаний позволяет малому и среднему бизнесу освоить новые рынки сбыта, получить новые компетенции и опыт. При этом участие в закупках малого объема, которые проводятся по упрощенным процедурам с минимальными требованиями к составу заявки на участие в закупке, позволяет бизнесу быстро освоиться.

Другими словами, это шанс для молодого предприятия пройти «боевое крещение» на рынке в довольно комфортных условиях — при поддержке и наставничестве специалистов со стороны государства. Развитие Цифровой платформы МСП как фундамента взаимоотношений бизнеса и власти является одним из четырех федеральных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как устроен процесс закупок

Широкое распространение получил принцип «электронного магазина» — торговые площадки разрабатывают сервисы или онлайн-каталоги, где предприниматели и самозанятые могут выкладывать карточки товаров, а заказчики — быстро проводить закупку. Это неконкурентный способ, но есть ряд условий:

предприниматель выкладывает на электронной площадке информацию о товаре или услуге;

заказчик размещает данные о товаре или услуге, которые хотел бы приобрести, а также свои требования;

оператор онлайн-каталога выбирает из предложений те, что подходят требованиям заказчика, и отправляет ему список кандидатов;

заказчик выбирает поставщика или исполнителя услуг (или несколько) и заключает с ним договор — на этой же электронной площадке.

Торги могут проходить на различных электронных площадках. Сами госзакупки бывают двух основных видов:

Открытые — можно подать заявку по своему желанию. Закрытые — участвовать могут только те поставщики, которых пригласил заказчик.

Но даже когда компания разобралась с этими моментами, до участия непосредственно в торгах необходимо зарегистрироваться и аккредитоваться на нескольких площадках.

Поддержать и наставить

Даже с учетом того, что требования к закупкам малого объема снижены, неопытным предпринимателям требуется поддержка, обратная связь, чтобы использование нового инструмента прошло максимально гладко. Для бесплатных консультаций бизнесменов Корпорация МСП запустила сервис «Гид по закупкам». Со специалистами сервиса можно подготовиться к участию в госзакупках — например, разобраться, как получить электронную подпись, как зарегистрироваться в Единой информационной системе в сфере закупок, искать закупки и другое.

Второе направление сервиса –– помощь в участии в госзакупках: как подготовить заявку на торги, работать с закупочными документами и оформить договор, если по итогам аукциона компания выиграла закупку. Третья область работы «Гида по закупкам» –– банковские гарантии. Например, это могут быть вопросы о требованиях к денежному обеспечению заявки или условиях возврата аванса.

О пользе «Гида по закупкам» на собственном примере рассказала индивидуальный предприниматель из Ленинградской области Кристина Григорьева. Сфера ее деятельности — грузовые перевозки насыпных материалов. «Мы очень хотели участвовать в закупках, потому что это работа напрямую, а не через посредников, но к тому моменту опыт участия в них был нулевым. Очень помогла платформа МСП и ее консультант: подсказали, как подать заявку, выбрать закупку, оформить документы», — рассказала Григорьева.

Специалист «Гида по закупкам» не просто дал предпринимательнице теоретические знания о сфере закупок, но подыскал подходящую для нее по опыту и отрасли заявку и помог собрать документы. Это была закупка на восстановление асфальтового покрытия перед одним из зданий управления Росстата по Санкт-Петербургу и Ленобласти. На аукционе произошло обычное для торгов явление — резкое снижение стоимости закупки. Но Григорьева, уже теоретически подкованная благодаря обучению на Цифровой платформе МСП, не растерялась и выиграла закупку за 60% от изначальной суммы размещения.