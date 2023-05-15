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Закупки госкомпаний у малого бизнеса выросли до рекордных ₽7 трлн

Минэкономразвития: закупки госкомпаний у МСП в 2022 году выросли до рекордных ₽7 трлн
Более 70% закупок госкомпаний у МСП составила продукция производственного назначения, свыше 9% — инновационная, высокотехнологичная. В десять раз выросли закупки в научной и технических областях
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Объем закупок крупнейших госзаказчиков у малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн руб., сообщается на сайте Минэкономразвития по итогам совещания вице-премьера Андрея Белоусова с регионами.

Это на 2,6 трлн руб. больше, чем годом ранее. Закупки совершили более 12 тыс. заказчиков, в том числе 9 тыс. региональных. Список закупаемых товаров расширился более чем вдвое, до 1,1 млн позиций.

«Свыше 70% общего объема закупок у МСП — продукция производственного назначения, а более 9% — инновационная, высокотехнологичная. За прошлый год в десять раз выросли закупки в научной и технических областях», — говорится в сообщении.

Значительный рост объема закупок госкомпаний у МСП объясняется тем, что в 2022 году правительство повысило квоту на закупки у МСП с 20 до 25% и распространило ее на всех крупных заказчиков.

В прошлом году правительство для поддержки экономики на фоне санкционного кризиса запросило право пересматривать условия госзакупок, включая цены и сроки контрактов, а также предложило изъять часть госконтрактов из публичного доступа. В итоге госкомпании не раскрывали информацию о части своих закупок, и объем их открытой части снизился до 14,5 трлн руб. с 22,9 трлн руб. годом ранее. В таких условиях по закупкам у МСП госкомпании отчитывались на основании директив правительства, направляя агрегированные данные в Корпорацию МСП. В 2022 году санкционные заказчики увеличили объемы закупок у субъектов МСП — на 0,75 трлн руб., пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, дальнейшие планы поддержки малых компаний силами крупных связаны с программой «выращивания» поставщиков. С прошлого года госкомпании могут оказывать малому бизнесу финансовую, правовую, методическую и другую поддержку для того, чтобы увеличить число своих квалифицированных поставщиков и таким образом обеспечить себя необходимой продукцией. В Корпорации МСП сообщили изданию, что заказчики уже утвердили семь программ «выращивания» поставщиков (это сделали РЖД, «Ростелеком», «Автодор», «Росгеология», «Интер РАО»), еще 27 госкомпаний занимаются их разработкой.

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Еще один механизм поддержки — офсетные контракты. Это долгосрочный договор, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства — открывает новый бизнес или развивает существующий. Госзаказчик, в свою очередь, обязуется на протяжении всего срока действия контракта закупать у этого поставщика товары или услуги. Пока заключен один офсет (компания «Автодор — Платные дороги»).

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Виктория Полякова Виктория Полякова
МСП Госзакупки
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