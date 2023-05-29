Власти предложили донастроить поддержку малого и среднего бизнеса

Обновленная стратегия поддержки малого и среднего бизнеса до 2030 года предложит сосредоточить ресурсы на помощи недавно созданным фирмам, растущим микропредприятиям, фирмам из приоритетных отраслей и тем, кто «перерос» МСП

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Минэкономразвития и Корпорация МСП подготовили концепцию донастройки для стратегии поддержки малого и среднего предпринимательства до 2030 года, которая предполагает помощь четырем наиболее перспективным категориям бизнеса. Это следует из презентации концепции, с которой ознакомился РБК и достоверность которой подтвердил источник, знакомый с ее содержанием.

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Корпорацию МСП.

29 мая премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правкомиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. «Мы детально рассмотрим стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, где обязательно учтем все предложения, которые в том числе есть у вас», — анонсировал Мишустин на прошлой неделе в беседе с президентом «Опоры России» Александром Калининым.

О том, что власти разрабатывают систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства до 2030 года, в апреле заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, механизмы поддержки необходимо доработать «с учетом достигнутых результатов и опыта работы в условиях ограничений».

«Для получения максимального экономического эффекта с учетом ограниченности ресурсов финансовые меры необходимо направить на таргет-группы поддержки», — говорится в презентации.

Какие группы планируют поддержать

Меры поддержки предлагается сосредоточить на предприятиях, которые подпадают под критерии одной из четырех категорий.

«Начинающие»

Это недавно (до двух лет назад) созданные фирмы, имеющие потенциал к акселерации. Согласно приведенным в презентации данным, наибольшая доля закрывающихся ежегодно предприятий приходится на субъекты малого и среднего бизнеса в «возрасте» до двух лет. Так, в 2022 году они составили 56% от всех закрывшихся фирм.

Чтобы помочь им «дожить» до продуктивного состояния, власти предлагают повышать компетенции и навыки предпринимателей (например, на базе центров «Мой бизнес» и возможностей Цифровой платформы МСП), а также обеспечить им доступное финансирование за счет таких инструментов, как гарантийная поддержка и микрозаймы.

«Растущие»

Это предприятия, которые приблизились к границе между микро- и малым бизнесом. Максимумом для микропредприятий является годовая выручка 120 млн руб. и среднесписочная численность работников 15 человек. У таких фирм основным барьером для развития является кратное увеличение административной нагрузки при переходе в более крупную форму: они лишаются права использовать патентную систему налогообложения, применять упрощенный порядок оформления трудовых отношений, на них распространяется обязанность по сдаче бухгалтерской и статистической отчетности.

Получается, что открыть дополнительную компанию оказывается проще и дешевле. По данным за 2021–2022 годы, только 3% микропредприятий перешли в категорию малых, отмечается в презентации.

Чтобы стимулировать переход из микробизнеса в малый, предлагается снизить административную нагрузку для субъектов МСП с показателями, близкими к пороговым значениям, и «донастроить» налоговые режимы.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявлял ранее, что большую часть малого и среднего предпринимательства составляет микробизнес. По его словам, более 70% компаний в стране являются компаниями малого бизнеса, при этом число компаний с выручкой выше 10 млн руб. резко снижается относительно предприятий с меньшим доходом. Он назвал не до конца исследованной проблему барьеров для перехода бизнеса в более крупные формы.

«Продуктивные»

К этой категории могут относиться как индивидуальные предприниматели с наемными работниками, так и юридические лица (малые и средние предприятия), работающие более пяти лет в следующих отраслях: обрабатывающие производства, научная и профессиональная деятельность, ИТ, туризм. Характерными чертами таких предприятий являются более высокая выживаемость и способность к акселерации, рост выручки и числа сотрудников даже в условиях шоков. Основным барьером для них является ограниченный доступ к льготному финансированию.

Для стимулирования роста продуктивных отраслей власти предлагают таргетировать на них финансовую и инфраструктурную поддержку.

МСП+

Это выросшие из форматов малого и среднего бизнеса предприятия, которые при превышении пороговых значений по критериям МСП теряют доступ к мерам поддержки. Вместе с тем им еще недоступны меры поддержки, предусмотренные для крупнейших предприятий. Этот «пробел» дестимулирует рост предприятий, которые при этом наиболее эффективны с точки зрения вклада в макроэкономические показатели.

Для получения господдержки компании из этой категории должны соответствовать нескольким критериям:

доход до 4 млрд рублей;

максимум 1,5 тыс. сотрудников;

ранее были включены в реестр МСП;

работают в сферах: инновационная и научно-техническая деятельность, обрабатывающие производства, ИТ, гостиничный бизнес, туризм, общественное питание, бытовые услуги, логистика.

Как следует из презентации, под эти критерии подходят порядка 350 компаний. Для них предлагается предусмотреть возможность расширения переходного налогового режима по аналогии с общепитом и запустить механизм «зонтичных» поручительств — гарантий Корпорации МСП перед банком, если у предприятия не хватает залога для получения кредита.

«С учетом небольшого количества таких предприятий — при сравнительно небольших бюджетных затратах на их поддержку, эффект для экономики будет существенный. Важно, чтобы [компании] МСП+ не выпадали из периметра поддержки. Возможно, предстоит разработать для них отдельные инструменты, прежде всего финансовые: льготные кредиты и гарантии», — говорится в справке Минэкономразвития к заседанию правкомиссии.

Для общепита с прошлого года были введены новые меры поддержки. По общему правилу к малому и среднему бизнесу относят предприятия со штатом до 250 человек, но для общепита ограничение по численности было увеличено до 1500 человек. Также предприятия с выручкой меньше 2 млрд руб. в год освобождаются от уплаты НДС.

Проблема с долей малого бизнеса в ВВП Россия опережает большинство стран по числу субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения, при этом уступает по их вкладу в занятость и ВВП, указывают разработчики стратегии. Результаты сравнения российских показателей МСП с мировыми говорят о достаточном количестве хозяйствующих субъектов в этом сегменте и одновременно о недостаточном уровне их акселерации. Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал долю малого и среднего бизнеса в ВВП России на уровне 20% «стыдной» и «заколдованной», поскольку количество малых и средних предприятий «как минимум сохраняется, как максимум подрастает», а их вклад в ВВП остается прежним. При этом в Китае доля МСП в ВВП составляет 60-70%, в США — около 60%, в Италии — больше 70%, в Финляндии — больше 60%. Позднее Греф пояснил, что Сбербанк видит потенциал как минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП России (то есть до 40%).

В целом весь малый и средний бизнес в России можно разделить на две категории:

самозанятые (более 7 млн по состоянию на 30 апреля 2023 года) и ИП без сотрудников;

ИП с сотрудниками, юрлица, средние компании.

Первая группа, как отмечается в презентации, вносит незначительный вклад в макроэкономические показатели, но обеспечивает решение социальных задач по самотрудоустройству отдельных категорий граждан и увеличению уровня доходов населения. Вторая группа предприятий включает продуктивные субъекты МСП, которые обеспечивают эффективную занятость и деятельностью способствуют повышению эффективности экономики.

Предлагаемые стратегией меры поддержки могут быть направлены на все категории МСП, кроме самозанятых. По мнению разработчиков, значительная доля самозанятых «не имеет потенциала к переходу к полноценному предпринимательству, так как фактически они продолжают состоять в трансформированных трудовых отношениях».