Чиновники и эксперты разошлись в оценке информирования россиян о COVID-19

Эксперты РАНХиГС и ВШЭ констатировали недоверие общества к данным властей об эпидемии. Причина — отсутствие открытых данных о распространении вируса в «цифре». В кабмине считают, что система информирования справилась с задачей

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Центральный федеральный ресурс с информацией о распространении коронавируса COVID-19 в России Стопкоронавирус.рф не публикует данные о доступных больничных мощностях по приему пациентов с коронавирусом и их загруженности, а также о темпах госпитализации таких пациентов и, соответственно, выписки из больниц. Об этом говорится в исследовании-монографии «Общество и пандемия: уроки борьбы с COVID-19 в России» (.pdf), составленном под эгидой президентской академии РАНХиГС (опубликовано 22 октября).

«Общественное недоверие» к данным

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) и РАНХиГС, написавшие соответствующий раздел книги, указывают, что важной составляющей для принятия решений является информация о количестве заболевших и госпитализированных, количестве имеющихся коек, уровнях тяжести больных COVID-19 и т.д. «В идеале на портале Стопкоронавирус.рф должны были ежедневно публиковаться подробные данные о ситуации с распространением пандемии COVID-19 в Российской Федерации — в частности, сведения о числе заразившихся, выздоровевших, госпитализированных, умерших по причине заражения вирусом по каждому региону, а также желательно в разрезе крупнейших областных городов в машиночитаемом виде», — пишут авторы.

Однако портал, информацию на котором размещает преимущественно оперативный штаб по борьбе с пандемией, не позволяет скачать в цифровом виде историю распространения вируса по России, пишут эксперты. «Сведения о распространении коронавируса остаются недоступными в машиночитаемом виде на протяжении всей работы ресурса Стопкоронавирус.рф, и это объясняет высокий уровень общественного недоверия к описанию эпидемии со стороны государства», — подчеркивают эксперты. На ресурсе невозможно обнаружить и данные по линии других ведомств, такие как число вывезенных и остающихся за рубежом граждан, количество развернутых госпиталей и т.д. Недоступна оперативная информация о «ковидном» коечном фонде (мощности могут быстро меняться в связи с развертыванием временных госпиталей).