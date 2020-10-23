Чиновники и эксперты разошлись в оценке информирования россиян о COVID-19

Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом отказался от комментариев.
Оперативный штаб ежедневно публикует данные о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса всего по стране и в региональном разрезе. Однако мэр Москвы Сергей Собянин заявил на прошлой неделе, что главными показателями являются число госпитализаций и количество пациентов с тяжелым течением болезни. «Главный показатель распространения пандемии — не то, что мы видим на экранах телевизоров, график выявляемости, а то, чего мы не видим», — сказал он в интервью ТАСС.
Московские власти публикуют информацию о числе госпитализаций (в последние дни ежедневно в больницы попадают по 1,2 тыс. пациентов с COVID-19), однако не предоставляют регулярных данных о выписанных из больниц, из-за чего невозможно проследить темпы заполнения больниц. В октябре некоторые регионы также сообщали о нехватке врачей для лечения больных с COVID-19.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в интервью авторам монографии РАНХиГС, проведенном в конце июля, что даже на пике заболеваемости при первой волне в России «не допустили перегрузки коечного фонда». «Заполнили [имеющиеся коечные мощности], хотя и не на 100%, конечно. Всегда держали в запасе как минимум 20–25% в целом по стране, но в некоторых регионах на пиковых нагрузках соответствующие показатели заполняемости приближались к 90%», — сказал министр.
В правительстве считают, что сайт Стопкоронавирус.рф и в целом система информирования населения о пандемии справились с задачей хорошо. «По инициативе главы правительства, при самом активном участии заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко фактически за два дня был создан ресурс Стопкоронавирус.рф. Вскоре им стала пользоваться вся страна. На нем легкодоступны все профильные материалы», — заявил Мурашко.
Вице-премьер Чернышенко, в свою очередь, сказал в интервью авторскому коллективу, что Стопкоронавирус.рф «стал средоточием актуальной информации для всех граждан: его дневная аудитория была сопоставима с аудиторией крупнейших информагентств страны». По его словам, на этом ресурсе был консолидирован весь массив информации по коронавирусу. «Результаты одного из наших первых социологических опросов, показавшие, что люди доверяют в первую очередь официальной информации, определили первые шаги по наполнению сайта», — рассказал Чернышенко.
Закрытая информационная система Минздрава
Недоступная для широкой публики информация есть у Минздрава, следует из монографии. Министерство стало оператором отдельной информационной системы, которая содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19, госпитализированных лицах с признаками пневмонии и т.д. В книге описан кейс Минздрава по оперативному сбору достоверной информации о количестве больничных коек и массива данных о пациентах с COVID-19. В описании принимал участие замминистра здравоохранения Павел Пугачев.
Пользователями этой информации Минздрав называл заинтересованные федеральные ведомства. РБК направил запрос в Минздрав.
Согласно информации из исследования, были налажены каналы получения информации из региональных медицинских систем, создан федеральный регистр больных с COVID-19 и пневмонией. «Сейчас министерство ежедневно отслеживает, как меняются загрузка коек и маршрутизация (распределение пациентов по больницам), сопоставляет количество заболевших с количеством свободных коек и количеством больных на «ковидных» койках», — утверждают в Минздраве.
По данным Минздрава, новая система позволяла выявить внесенные искажения: в частности, удалось своевременно обратить внимание на ситуацию в Дагестане. «Именно на основе аналитических данных стало ясно, что ситуация в регионе вышла из-под контроля», — сказано в исследовании. В середине мая в республике наблюдался всплеск заболеваемости коронавирусом, и она вошла в топ-5 регионов по распространению инфекции. Одновременно в республике фиксировался рост заболеваемости пневмонией: местный минздрав сообщал о 13 тыс. заболевших коронавирусом и пневмонией при официальных данных 3,5 тыс. зараженных COVID-19. Проблема вышла на президентский уровень: региону по поручению Владимира Путина оказывали помощь военные с развертыванием госпиталей, а из Москвы туда были направлены дополнительные врачи.
При участии
Юлия Старостина, Егор Губернаторов