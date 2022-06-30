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Экономика ,  

Глава ПФР оценил сокращение числа пенсионеров из-за избыточной смертности

В 2021 году из-за роста смертности в пандемию число пенсионеров в России снизилось на 200 тыс. человек, заявил глава Пенсионного фонда Андрей Кигим. По его словам, сокращение еще на 900 тыс. обеспечил рост пенсионного возраста
Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press
Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Пенсионный фонд России (ПФР) впервые раскрыл причины рекордного снижения численности пенсионеров в 2021 году. Основная часть сокращения была обеспечена увеличением пенсионного возраста, однако негативное влияние также оказал рост смертности на фоне пандемии, рассказал глава фонда Андрей Кигим, выступая в Госдуме (РБК следил за трансляцией).

«На 200 тыс. возросла смертность, а на остальные 900 тыс. произошло уменьшение из-за того, что поменялся пенсионный возраст. Здесь цифра большая, но она не связана со смертностью», — сообщил Кигим.

По его словам, в 2021 году без учета реформы на пенсию должны были выйти 1,8 млн человек, однако за счет изменения возраста их число составило 974 тыс. В ответ на возражения депутатов, касающиеся корректности представленных данных, глава ПФР предложил представителям Счетной палаты их перепроверить.

По данным Росстата, в 2021 году число умерших среди граждан в нетрудоспособном возрасте составило 1,96 млн человек, что на 274 тыс. (16%) больше показателя 2020 года.

На учете в ПФР стало на 1 млн меньше пенсионеров
Экономика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Как ранее писал РБК, в 2021 году сокращение численности получателей страховой пенсии по старости составило 1,1 млн человек. Общее количество пенсионеров снизилось менее значительно (на 970 тыс.) за счет роста получателей пенсий других категорий — например, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий. Тем не менее такое сокращение числа пенсионеров стало рекордным с 1990-х.

В 2022 году тренд продолжился: по состоянию на 1 апреля в России насчитывается 41,9 млн пенсионеров, что почти на 100 тыс. ниже показателя начала года, следует из данных ПФР.

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В ответ на вопрос депутатов глава ПФР прокомментировал и возможность возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была отменена с 2016 года.

«У нас есть 8 млн работающих пенсионеров. Минтруд пытается учитывать все ваши инициативы, и Владимир Владимирович [Путин] тоже смотрит на эту ситуацию. Вы знаете, что в этом году уже дважды произошла индексация. <...> Естественно, мы эту статистику еще раз покажем Минтруду и при защите бюджета скажем, насколько по цифрам мы могли бы оценить и какая будет позиция Минтруда», — заявил он.

В актуальном проекте бюджета ПФР индексация работающим пенсионерам заложена не была, писал РБК. В то же время в нем предлагались параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым она будет расти в среднем на 6,8% в год.

Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года
Экономика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
пенсионеры ПФР

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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