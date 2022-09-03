На пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР выделили 10,3 млрд руб.
Правительство распорядилось выделить Минтруду 10,3 млрд руб. на выплату пенсий и социальных выплат гражданам Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, прибывших в Россию, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Указ о выплатах в конце августа подписал президент России Владимир Путин.
В распоряжении говорится, что средства выделяются из резервного фонда правительства.
27 августа президент Владимир Путин подписал указ о пенсиях и социальных выплатах гражданам ДНР, ЛНР и Украины. Они распространяются на тех, кто прибыл в России после 18 марта и не касаются людей, получивших статус беженца, отмечалось в документе.
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