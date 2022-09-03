Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 21:16
На пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР выделили 10,3 млрд руб. Экономика, 21:09
«Милан» победил «Интер» и вышел в лидеры чемпионата Италии Спорт, 20:57
Не менее 70 тыс. человек вышли на улицы в Праге, требуя дешевый газ Политика, 20:51
В Миссисипи задержали пилота, угрожавшего направить самолет в магазин Общество, 20:39
На юге Москвы такси насмерть сбило курьера на моноколесе Город, 20:32
«Краснодар» одержал третью победу подряд и сравнялся по очкам с «Зенитом» Спорт, 20:30
Квот мало: как заинтересовать компании в найме людей с инвалидностью Партнерский проект, 20:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эрдоган пообещал Греции «высокую цену» за провоцирование военных Политика, 20:07
«Реал» обыграл «Бетис» и вышел на первое место в чемпионате Испании Спорт, 19:54
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 19:38
В Грузии отвергли связь отмены концертов Макаревича и Галкина с политикой Политика, 19:31
Wildberries опроверг повышение стоимости возврата товаров после доставки Бизнес, 19:27
«Челси» в концовке вырвал победу в лондонском дерби с «Вест Хэмом» Спорт, 19:23
Военная операция на Украине ,  
0 

На пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР выделили 10,3 млрд руб.

Правительство распорядилось выделить Минтруду 10,3 млрд руб. на выплату пенсий и социальных выплат гражданам Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, прибывших в Россию, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Указ о выплатах в конце августа подписал президент России Владимир Путин.

В распоряжении говорится, что средства выделяются из резервного фонда правительства.

27 августа президент Владимир Путин подписал указ о пенсиях и социальных выплатах гражданам ДНР, ЛНР и Украины. Они распространяются на тех, кто прибыл в России после 18 марта и не касаются людей, получивших статус беженца, отмечалось в документе.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter