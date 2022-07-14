Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования

Единый фонд заработает со следующего года. Установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликован на портале правовой информации.

Фонд будет создан путем преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования и начнет работать с 1 января 2023 года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению гражданам будет легче получать социальные выплаты: их будут назначать автоматически либо по одному заявлению.

После объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены, сообщал Минтруд. Для консультаций граждане смогут обращаться по старым адресам, но теперь уже в одно общее отделение.

Средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества в связи с объединением ПФР и ФСС, направят непосредственно на повышение пенсий, сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов, передает «РИА Новости». А здания, которые занимал ПФР, отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

С 2023 года также будет введен единый тариф для страховых взносов в фонд. Основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, а льготные тарифы будут составлять 15, 7,6 и 0%.

Помимо этого к 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком увеличится до 57,4 тыс. руб., а максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660,9 тыс. руб. вместо 435,9 тыс. руб. Максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет с 94,7 тыс. до 143,5 тыс. руб., если стаж более восьми лет.