Взносы в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

Поступления в федеральный бюджет от сделок по выходу иностранного бизнеса из России достигли почти 140 млрд руб. в 2024 году. Поток заявок на такие сделки несколько снизился, но не иссяк, утверждают юристы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом составили к концу августа почти 140 млрд руб. с начала года, свидетельствуют данные госсистемы «Электронный бюджет». Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз и уже обогнало поступления за весь прошлый год.

Взносы отражаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций». По состоянию на 21 августа поступления по этой статье составили 139,34 млрд руб.

В 2023 году безвозмездные поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. В 2021 году такой строки в бюджете вообще не было, она появилась в 2022 году и стала активно пополняться после ввода так называемого налога на выход для иностранцев, продающих бизнес в России.

Взносы платятся в бюджет со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Сделки с иностранными резидентами должна согласовывать правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а конкретно одобрением сделок по продаже иностранцами российских активов занимается подкомиссия этой правкомиссии, ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Уплата взносов в бюджет является одним из оснований для принятия положительного решения подкомиссии о согласовании такой сделки.

За счет чего мог быть перевыполнен план

Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год, доходы от безвозмездных поступлений от бизнеса прогнозировались в объеме 2,1 млрд руб. Если исходить из этой оценки, то добровольные взносы на текущий момент уже превысили план в 66 раз. Из материалов поправок к бюджету, утвержденных в июле, следует, что прогноз по безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций уточняется и составляет 0 руб. РБК направил запрос в Минфин.

Как ранее сообщали в Минфине, взнос в бюджет для уходящих из России компаний составляет 15% от рыночной стоимости актива. Его платит, как правило, покупатель. Размер взноса не изменился и на данный момент сохраняется на уровне 15%, подтверждают опрошенные РБК юристы.

В последние месяцы наблюдается некоторое снижение потока заявок в отношении одобрения сделок подкомиссией правительственной комиссии, отмечает советник практики корпоративного права и M&A Better Chance Иван Фрышкин. «В тех случаях, когда заявитель получает одобрение на сделку, среди условий одобрения мы видим более детальные KPI, устанавливаемые правительственной комиссией для приобретаемого бизнеса и покупателя, что может оказывать существенное влияние на экономику сделки», — указывает он. О том, что новые собственники бизнесов иностранцев стали получать запросы о выполнении ранее поставленных KPI, РБК писал в августе.

«По сравнению с тем потоком сделок, который был в 2022–2023 годах, мы действительно видим снижение количества сделок с иностранным бизнесом», — солидарна старший юрист CLS Мария Тимофеева. По словам партнера департамента налогового и юридического консультирования Kept Алисы Мелконян, сделок становится меньше, поскольку «большинство компаний, которые приняли решение выйти из России, уже это сделали». «Поток еще не иссяк полностью, но в значительной мере сократился. Большинство иностранных компаний, имевших существенный бизнес в России, уже вышли в 2022–2023 годах», — говорит она.

В этом году «очень существенная часть добровольных взносов была сформирована не на классических выходах иностранных компаний, а на сделках по разделению международной и российской части таких компаний, как «Яндекс», уточняет Мелконян.

Управляющий партнер «Николаев и партнеры» Юрий Николаев, однако, считает, что интерес иностранных компаний к выходу из России не уменьшается. Он утверждает, что ему известно о десятках крупных немецких компаний, которые раздумывают об уходе из России. Вместе с тем, по словам юриста, есть сделки, документы по которым находятся на рассмотрении подкомиссии уже год-полтора и которые еще не получили одобрения. Тимофеева добавляет, что средний срок согласования в подкомиссии остается на том же уровне и зависит от сложности проекта, контакта с исполнителем, скорости реагирования сторон сделки на дополнительные запросы.

В мае замглавы Минфина Иван Чебесков говорил, что сделки по продаже нерезидентами российских активов становятся скромнее по объемам, однако их все еще достаточно много. Он отмечал также, что процесс рассмотрения подкомиссией ходатайств о сделках постепенно ускоряется.

Одной из крупнейших сделок по продаже иностранного бизнеса стала реструктуризация «Яндекса», завершившаяся в июле. Нидерландская Yandex N.V. продала российский бизнес консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании за 475 млрд руб. Новой головной компанией группы стала зарегистрированная в Калининградской области международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», основной владелец которой — ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». РБК направил в «Яндекс» запрос о сумме выплаченного в бюджет добровольного взноса. Среди других крупных сделок по выходу иностранцев — продажа активов Baring Vostok Майкла Калви. Приобретателем стал холдинг «Восток Инвестиции», созданный бывшими представителями российской команды Baring Vostok. Он получил разрешение властей на выкуп долей в 12 компаниях: Ozon, «Ренессанс Страхование», «Солофарм», Skyeng, «Вкусвилл», Familia, Sravni.ru, «Баланс Платформа», Viasat, Profi.ru, CarPrice и Voximplant.

Есть ли еще претенденты на выход

Несмотря на некоторое снижение количества сделок, было бы ошибкой полагать, что все иностранцы, кто хотел и мог продать бизнес и уйти из России, сделали это, считает Тимофеева. «Проекты есть, некоторые компании сохраняют присутствие в России, но параллельно прорабатывают план действий на случай изменения вектора», — говорит она. По ее словам, в их компанию по-прежнему поступают запросы по сопровождению «выходов». «Полагаю, что поток может увеличиться в случае дополнительных санкций, в том числе ужесточения практики применения вторичных санкций», — не исключает Тимофеева.

«Бизнес сам по себе аполитичен и сейчас находится между двух огней. Его заставляют уходить из России, а он сопротивляется, потому что это потеря денег. Таких компаний много, они затягивают по максимуму все процедуры и очень вяло ведут переговоры о своей продаже, надеясь, что изменится политическая ситуация», — рассуждает Николаев.

В рамках 14-го санкционного пакета, принятого в июне 2024 года, Евросоюз отложил дедлайн для некоторых сделок, в общем случае запрещенных санкциями, необходимых для выхода европейских компаний из России, до 31 декабря 2024 года (c 30 июня или 30 сентября в зависимости от типа транзакций).

По информации Kept, на рассмотрении подкомиссии находится огромное количество заявлений, говорит Мелконян. «Подавляющее большинство касается не резонансных сделок и крупных активов, а небольших игроков. Есть вероятность, что некоторые иностранцы добиваются разрешения на выплату процентов и дивидендов, хотя из практики понятно, что вероятность согласования невелика», — уточняет она.

Дальнейшее повышение ставки «добровольного взноса» может поставить под сомнение целесообразность сделок как минимум в финансовом плане, полагает Тимофеева. Она напоминает, что при продаже нерезидентам необходимо установить дисконт к цене не менее 50%, к тому же весь процесс сопровождается значительными расходами на проведение оценки актива с экспертным заключением и на услуги юристов. «Если размер взноса значительно увеличить, стоимость выхода для некоторых компаний станет невыгодной. Возможно, поэтому мы не наблюдали рост ставки взноса относительно длительное время», — предполагает она.

«Добровольный взнос», по сути, в 2023 году был увеличен втрое, говорит Мелконян. Если ранее он считался как 10% от половины оценочной стоимости (или другими словами — 5% от нее), то с середины 2023 года — как 15%, а «в некоторых случаях и выше», отмечает она. По словам эксперта, «бывают случаи, когда требуется повышенный платеж».

В январе этого года замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что менять размер взноса власти не планируют, поскольку «15% от стоимости компании — это в принципе уже значительная сумма».