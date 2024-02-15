Власти согласовали продажу активов Baring Vostok в России, но с условием

Власти согласовали раздел бизнеса Baring Voctok: «Восток Инвестиции» (российская команда) выкупит 12 активов фонда. Но продажа одного из них — доли в Ozon — будет c условием: она должна быть продана «несанкционированному лицу»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Продажа Ozon и «Ренессанс Капитал» в пользу «Восток Инвестиции» Елены Ивашенцевой одобрена распоряжением президента России (такая процедура связана с тем, что у этих двух компаний есть банковские лицензии), который был опубликован 15 февраля. Таким образом, инвестиционная компания «Восток Инвестиции» получила все необходимые разрешения российских властей на выкуп российского бизнеса у структур Baring Vostok Майкла Калви. Речь идет о 12 компаниях, включая Ozon и «Ренессанс Капитал». Продажа 10-ти осуществлялась через получение соответствующего разрешения от правительственной комиссии по осуществлению контроля за иностранными инвестициями, рассказал РБК представитель «Восток Инвестиции» (холдинг, который был создан бывшими представителями российской команды Baring Vostok).

«Восток Инвестиции» получили регуляторные разрешения на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинает работу над техническим закрытием сделки», — сообщил РБК представитель «Восток Инвестиции».

О том, что Baring Vostok планирует разделить бизнес между международной и российской командами — Baring Private Equity и «Восток Инвестиции», соответственно — стало известно в конце 2022-го. Последняя должна была получить доли в 12 компаниях, чей бизнес сосредоточен в России, а также взять на себя все относящиеся к ним долговые обязательства фондов Baring Vostok перед банками (примерно $140 млн) и заплатить $150 млн спустя 36 месяцев после закрытия сделок.

Что получат «Восток Инвестиции» Под управление холдинга «Восток Инвестиции», председателем совета директоров которого стала Елена Ивашенцева (занимала пост старшего партнера BV), перейдут доли Baring Vostok в Ozon, «Ренессанс Капитале», «Солофарм», Skyeng, «Вкусвилл», Familia, Sravni.ru, «Баланс Платформа», Viasat, Profi.ru, CarPrice и Voximplant.

Ozon и особое условие

Как рассказали РБК два источника на инвестиционном рынке, разрешение на сделку по Ozon покупатели получили с «особым условием». По информации одного из них, «Восток Инвестиции» обязаны продать Ozon «российской структуре, главное требование (со стороны продавца и для возможности заверешения расчетов) к которой, в том числе, чтобы ни структура, ни ее владельцы не находятся под санкциями».

В «Восток Инвестиции» от комментариев отказались.

Кто претендует на Ozon

В декабре 2023 года издание The Bell (признано иноагентом) со ссылкой на источники сообщало, что причина, по которой правкомиссия так долго не может согласовать раздел бизнеса Baring Vostok, в том, что у Кремля есть интерес к 27,75% Ozon, которые принадлежат инвестгруппе.

Два источника РБК на рынке также рассказывали, что среди тех, кто заинтересован в покупке этой доли, холдинг VK. По словам одного из собеседников, предполагалось, что после рассмотрения сделки по разделу активов правкомиссией, она рассмотрит вопрос о продаже пакета в Ozon. При этом собеседник говорил, что VK будет не единственным покупателем, поскольку у компании есть санкционные риски (глава компании Владимир Кириенко находится под санкциями): будет создана некая новая структура, в которой VK станет одним из участников. Ozon — не первый актив в области e-commerce, заинтересовавший VK. В 2022 году холдинг называли одним из претендентов на Avito, но актив в итоге достался Kismet Capital Group Ивана Таврина.