Власти усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях

Власти запустили проверки выполнения KPI в компаниях, выкупленных у иностранцев. Хотя в законодательстве не прописана ответственность за их несоблюдение, последствия могут быть вплоть до расторжения сделок, говорят юристы

Фото: Регина Уразаева для РБК

Профильные ведомства запросили у новых собственников компаний, выкупленных у иностранцев, отчеты о выполнении KPI (ключевых показателей эффективности), которые ранее были согласованы подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Об этом рассказал РБК старший M&A (слияния и поглощения) юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко. Информацию о том, что новые собственники бизнесов иностранцев стали получать запросы о выполнении KPI, подтвердили РБК еще четверо юристов, которые работают на российском рынке слияний и поглощений.

«Есть информация, что буквально месяц назад некоторые профильные ведомства выборочно разослали запросы по компаниям с просьбой предоставить информацию о выполнении KPI», — рассказал Дорошко.

«Мы уже получили ряд таких запросов от различных профильных министерств по прошлым сделкам», — отметила партнер, глава регуляторной практики «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Нато Цхакая. Запросы касаются всех прошлых сделок, «включая те сделки, которые получили разрешения в 2022 и 2023 годах», уточнила эксперт.

О том, что профильные ведомства приступили к проверке компаний, купленных у иностранцев в 2022 и 2023 годах, знает и старший консультант корпоративной практики O2 Consulting Артем Синев. «Новых собственников просят сообщить о факте выполнения ключевых показателей эффективности, зафиксированных в решении правительственной комиссии. В некоторых случаях профильные ведомства в том числе просят предоставить подтверждающие документы», — описал он ситуацию. По словам советника BIRCH LEGAL Александра Гаврилова, «особая активность» по таким запросам была зафиксирована в начале июля (то есть по итогам первого полугодия) и в январе. «Точечные запросы поступали и в другие периоды», — добавил эксперт.

«По нашим наблюдениям, нагрузка на профильные ведомства по вопросам рассмотрения и предварительного одобрения заявок на получение согласования правительственной комиссии снизилась, что, вероятно, позволило им сосредоточиться на мониторинге и проверке выполнения согласованных условий», — допускает советник адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.

РБК направил запросы в Минфин, профильные министерства и ряд компаний, выкупленных у иностранцев.

Сколько компаний выкупили у иностранцев После начала военных действий России на Украине в феврале 2022 года многие иностранные компании объявили об уходе из России и продаже своих активов здесь. В 2022 году иностранный бизнес продал в России активы на общую сумму $16,31 млрд, оценивали в агентстве AK&M. В 2023 году было совершено 97 таких сделок на общую сумму $11,14 млрд, а в первом полугодии 2024-го — десять сделок на $1,59 млрд. Часть иностранцев еще не продали свой бизнес в России, в том числе и те, кто ранее анонсировал уход из страны.

Что проверяют профильные ведомства

Особый порядок сделок с нерезидентами действует в России с начала марта 2022 года. Все подобные операции возможны только после получения разрешения подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Более чем за два года работы особого порядка условия получения таких разрешений успели поменяться. Одним из них стало установление ключевых показателей эффективности (KPI) для новых акционеров (собственников).

В выписке из решения комиссии, опубликованной в июле 2023 года, уточнялось, что KPI должен предусматривать «в том числе сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности такого хозяйственного общества, сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам, заключенным им с другими юридическими лицами».

«По нашему опыту, согласование KPI — это отдельный этап работы с профильными ведомствами. Они от себя иногда просят включить в KPI какие-то специфические требования, характерные для конкретного бизнеса», — рассказывает о порядке выставления KPI Дорошко.

О возможных дополнительных требованиях комиссии по KPI говорит и партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Михаил Мотрич: например, может идти речь о выполнении условий, направленных на обеспечение определенного целевого уровня выпуска продукции, импортозамещения и другие. Но это не новая практика. «Аналогичным образом различные условия также выдвигаются время от времени Федеральной антимонопольной службой при удовлетворении «обычных» ходатайств о приобретении контроля над хозяйственными обществами», — добавляет Мотрич.

Важно, чтобы устанавливаемый при согласовании сделки KPI был реально выполнимый, продолжает Дорошко. Но при этом ведомства не приветствуют случаи, когда новые собственники выставляют KPI ниже того, который был при прежних собственниках-иностранцах, говорит он.

С точки зрения законодательства запросы о выполнении KPI носят полуофициальный характер и часто передаются в ходе устного общения с представителями ведомств с последующим дублированием на бумаге, но игнорировать их невозможно, говорит Борисюк. Гаврилов при этом отмечает, что запросы «содержат вполне конкретные требования по предоставлению информации в определенный срок». Но пока контролеры достаточно лояльны к собственникам, которые реагируют на запросы, и готовы вместе прорабатывать с ними какие-то вопросы, добавляет эксперт.

По словам Цхакая, речь в запросах иногда идет не только о соблюдении KPI. «Где-то просят предоставить еще раз полный комплект документов при подаче [заявки на сделку], включая оценку и так далее», — указывает она.

Чем новым собственникам может грозить невыполнение KPI

В постановлении правительства от 22 января 2024 года говорится, что мониторинг соблюдения KPI осуществляют федеральные органы исполнительной власти или Банк России (если речь идет о финансовых организациях, купленных у иностранцев). Но как таковой ответственности за невыполнение показателей эффективности в действующих нормативных актах не предусмотрено, отмечают юристы.

«Законодательство не содержит положений об ответственности за нарушение этой обязанности, а профильные ведомства также затрудняются четко сформулировать возможные негативные последствия», — констатирует Борисюк.

Введение ответственности постоянно обсуждается на рынке, и ходят разные гипотезы о том, какой она может быть — штрафы или еще какие-то меры, говорит Дорошко. «Мы допускаем, что могут быть какие-то варианты внешнего управления в тех случаях, когда будет очевидно, что компания не справляется с заявленным KPI. Но подчеркну, что это лишь предположение, конкретных мер ответственности пока не предусмотрено», — отмечает эксперт.

Учитывая специфическую, в частности политическую, природу указов, могут быть применены самые разные правовые последствия за нарушения KPI или других условий сделок, в том числе направленные на некое изъятие у новых собственников соответствующих активов или ограничение их права распоряжаться ими, допускает Мотрич. Например, согласно ст. 52. КоАП РФ прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, отмечает эксперт. Также нельзя исключать и риск применения административной ответственности в виде штрафов и дисквалификации должностных лиц, продолжает Мотрич.